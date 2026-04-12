La 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon, svoltasi domenica 12 aprile 2026, ha riaffermato Milano come capitale della corsa internazionale. L'evento ha visto oltre 15.000 iscritti alla prova regina e circa 16.000 staffettisti, in 4.000 squadre, per la UniCredit Relay Marathon. Per la prima volta, la maratona ha presentato un percorso “in linea”, con partenza da Corso Sempione e arrivo in Piazza del Duomo. Questo nuovo tracciato, che ha rinnovato i primi 13 chilometri, è stato concepito per offrire un'esperienza più fluida e veloce, valorizzando gli scorci iconici della città.

Nella gara maschile, il keniano Vitalis Kibiwott ha conquistato la vittoria, tagliando il traguardo in 2h06:35. Il podio è stato completato dai suoi connazionali Amos Kiplagat, secondo a 1’39”, e Laban Kiplimo, terzo a 1’48”. Subito a ridosso del podio si è classificato Elkana Kipkemei Kiprop, mentre il quinto posto è andato all'etiope Dinkalem Ayele Adane. Degna di nota è stata la prestazione dell'azzurro Xavier Chevrier, che ha concluso in 2h11:50, abbattendo il muro delle due ore e dodici minuti e assicurandosi un posto nella top ten.

Dominio etiope nella gara femminile

La competizione femminile ha visto il trionfo dell'etiope Yeshi Kalayu Chekole, che ha fermato il cronometro a 2h20:15. Il podio è stato interamente etiope, con Eebbisee Addunyaa Ideessaa al secondo posto (2h21:13) e Sintayehu Tilahun Getahun in terza posizione (2h25:29).

A seguire, Gebiyanesh Ayele Gedamu. Un dato significativo è che tutte le prime dieci atlete hanno concluso la maratona in meno di due ore e trenta minuti, a testimonianza dell'elevato livello tecnico della manifestazione.

Successo e risonanza internazionale della Milano Marathon

L'edizione 2026 della Milano Marathon ha segnato un traguardo storico, registrando il sold out per la prima volta nella sua storia. Questo successo è stato amplificato da una notevole partecipazione internazionale, con oltre il sessanta percento dei corridori provenienti dall'estero e rappresentanti più di 120 nazionalità. Questi numeri consolidano il ruolo di Milano tra le principali maratone europee. Alla vigilia, l'attenzione era su atleti di spicco come il keniano Titus Kimutai Kipkosgei, vincitore nel 2024, e la connazionale Judith Korir, vicecampionessa mondiale.

Un'attrazione aggiuntiva era la squadra di pacer di The Running Club, che ha supportato l'atleta paralimpico britannico Richard Whitehead nel suo tentativo di nuovo record mondiale. L'evento ha così confermato la sua crescita e il respiro internazionale, offrendo una vetrina di alto livello per atleti e appassionati.