Il grande schermo si prepara ad accogliere la storia di Aldair, l'iconico difensore brasiliano e simbolo indiscusso della Roma. Un nuovo documentario, intitolato “Aldair. Cuore giallorosso”, celebra la sua straordinaria carriera, offrendo al pubblico un'immersione profonda nel suo percorso sportivo e umano. Il film è stato proiettato in anteprima a Roma, presso il cinema Barberini, e la sua distribuzione nelle sale cinematografiche è attesa per il 21 maggio, promettendo di emozionare tifosi e appassionati.

La produzione è frutto della collaborazione tra Grøenlandia e Sky Italia, con la regia di Simone Godano.

La distribuzione è affidata a Nexo Studios, garantendo un'ampia diffusione di questo tributo a una delle figure più amate del calcio italiano.

Un viaggio tra memoria e appartenenza

Attraverso un viaggio emozionante, il documentario ripercorre le tredici indimenticabili stagioni che Aldair ha trascorso con la maglia giallorossa. La narrazione prende il via dal suo arrivo nella Capitale nell’estate del 1990, proveniente dal Benfica, e si snoda attraverso un decennio di sfide e trionfi. Il culmine è senza dubbio la conquista dello Scudetto del 2001, un traguardo che ha cementato il suo status di leggenda.

Il racconto esplora anche i periodi più complessi e le sfide affrontate. Tra le sequenze più evocative, spicca il ricordo del derby vinto per 3-0 sotto la guida del tecnico Mazzone, un'esperienza che lo stesso Aldair ha definito “il derby più bello” della sua carriera, impressa nella memoria collettiva dei tifosi.

Voci e volti: un omaggio al campione e all'uomo

La narrazione del documentario è affidata alla voce inconfondibile di Claudio Amendola, che guida lo spettatore attraverso le tappe fondamentali della vita e della carriera di Aldair. A impreziosire il racconto sono le testimonianze esclusive di figure di spicco del mondo del calcio e dello spettacolo. Tra i protagonisti figurano leggende come Francesco Totti, Zico, Cafù, Candela, Tommasi, Delvecchio e l'allenatore Fabio Capello. A questi si aggiungono personalità del calibro di Carlo Verdone e Riccardo Viola, che arricchiscono la prospettiva sul campione.

Il film non è solo un'analisi della sua carriera sportiva, ma si trasforma in un omaggio sentito e profondo a Aldair come uomo, celebrando i suoi sessant’anni in una cornice suggestiva come lo Stadio Olimpico.

Questo aspetto conferisce al documentario una dimensione più intima e personale, elevando il racconto oltre la mera cronaca sportiva.

Dettagli sulla produzione e ambientazione

Nella realizzazione di “Aldair. Cuore giallorosso”, un ruolo significativo è stato ricoperto da Radio Rock, che ha partecipato attivamente al progetto in qualità di media partner. Il documentario, diretto da Simone Godano, si distingue anche per la sua ambientazione, che spazia tra le suggestive atmosfere del Brasile, terra d'origine del campione, e l'Italia, il paese che lo ha adottato e celebrato.

Le testimonianze raccolte per il film confermano la partecipazione di illustri personaggi già menzionati, tra cui spiccano ancora una volta i nomi di Francesco Totti, Cafù, l'esperto tecnico Fabio Capello e l'attore Carlo Verdone.

La voce narrante di Claudio Amendola, elemento distintivo dell'opera, lega insieme le diverse prospettive e i ricordi, creando un affresco completo e coinvolgente della vita e della carriera di Aldair.