Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 14 maggio, agli Internazionali d’Italia. Il numero uno del ranking mondiale sarà protagonista nei quarti di finale del Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico.

L’azzurro, finalista a Roma nella passata edizione e reduce da una straordinaria serie di 31 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 — record che gli ha permesso di eguagliare Novak Djokovic — sfiderà sul Centrale il russo Andrey Rublev, attuale numero 14 del mondo e testa di serie numero 12 del torneo. Il match è in programma alle ore 13.

Quello di oggi sarà l’undicesimo confronto in carriera tra Sinner e il 28enne moscovita. Il bilancio sorride all’italiano, avanti 7-3 nei precedenti, compresi tre successi su quattro incontri disputati sulla terra battuta. L’ultima sfida tra i due risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, quando Sinner si impose nettamente in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4.

Dove vederlo

Gli Internazionali d’Italia vengono trasmessi in diretta da Sky Sport, che segue il torneo attraverso sette canali dedicati: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport 253.

Ogni giorno, inoltre, un incontro sarà visibile gratuitamente anche su TV8, al canale 8 del digitale terrestre.

Il torneo femminile è trasmesso anche da SuperTennis HD, disponibile al canale 60 del digitale terrestre.

Per quanto riguarda lo streaming, le partite possono essere seguite sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.