Un duro colpo scuote il mondo del calcio: Ben White, difensore chiave dell'Arsenal e della nazionale inglese, è costretto a fermarsi per un grave infortunio. La diagnosi è chiara: salterà il finale di stagione con i Gunners, inclusa la finale di Champions League, e la sua partecipazione ai prossimi Mondiali è seriamente compromessa. Un impatto significativo per club e nazionale.

L'infortunio e lo stop forzato

L'infortunio di White si è verificato durante la vittoria per 1-0 dell'Arsenal contro il West Ham. Il difensore ha riportato una lesione al legamento mediale del ginocchio, costringendolo a lasciare il campo e il London Stadium con un tutore.

Le valutazioni mediche hanno confermato la gravità, escludendolo dalle ultime due di Premier League e dalla finale di Champions League. La finale, il 30 maggio a Budapest, vedrà l'Arsenal affrontare il Paris Saint-Germain senza il suo difensore. Lo staff medico ha avviato un programma di recupero e riabilitazione per il rientro pre-campionato.

Le implicazioni per la nazionale inglese

L'assenza di Ben White è un problema significativo anche per la nazionale inglese. L'infortunio al ginocchio rende la sua convocazione per i prossimi Mondiali, previsti il mese prossimo, altamente improbabile. Un duro colpo per il selezionatore e le ambizioni nazionali. Il difensore 28enne, che aveva ritrovato forma e un ruolo importante nei Tre Leoni, si trova di fronte a una corsa contro il tempo quasi impossibile.

La sua esperienza e versatilità mancheranno al CT in un torneo di tale importanza.

Dettagli sulla lesione e il recupero

Si tratta di una lesione sospetta al legamento collaterale mediale (MCL) del ginocchio, diagnosi che giustifica l'esclusione di White dalla stagione e la sua quasi certa assenza dal Mondiale. Ciò crea un problema per Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, che dovrà riorganizzare la difesa per la finale di Champions League. Anche il CT inglese, Thomas Tuchel, perde un difensore affidabile e reintegrato. Il percorso di recupero sarà lungo e richiederà attenzione per assicurare un ritorno in campo al 100% della condizione fisica, evitando ricadute.