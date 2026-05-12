Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto un supplemento di istruttoria in merito al caso delle presunte offese razziste rivolte al giocatore dell’Udinese Kenan Davis. L'episodio si sarebbe verificato durante la recente partita di campionato contro il Cagliari. Questa decisione implica l'acquisizione di ulteriori elementi probatori, che andranno ad aggiungersi al referto del direttore di gara e al rapporto della Procura federale, già agli atti. Verranno raccolte testimonianze e analizzati eventuali documenti audio/video, prima di assumere qualsiasi decisione in merito alle sanzioni da infliggere ai tesserati eventualmente coinvolti.

La denuncia di Davis e il supporto dell'Udinese

La determinazione del giudice sportivo segue la denuncia presentata da Davis, il quale ha affermato di essere stato oggetto di insulti razzisti da parte di un avversario durante la sfida. Il club friulano, l'Udinese, ha prontamente espresso il proprio pieno supporto al suo giocatore, qualificando le offese come “vergognose” e manifestando l'auspicio di un intervento rapido ed efficace da parte degli organi di giustizia sportiva.

Le posizioni dei club e l'intervento della Lega

L’Udinese ha ribadito la sua fiducia nelle istituzioni competenti, annunciando l'intenzione di tutelare Davis in tutte le sedi opportune. Il Cagliari, d'altra parte, si è dichiarato “sorpreso e profondamente dispiaciuto” per le accuse mosse, negando fermamente l'utilizzo di espressioni razziste.

Il club sardo ha inoltre sottolineato l'assenza di “riscontri oggettivi o fondati” a supporto delle contestazioni. Parallelamente, la Lega Serie A ha confermato di aver già avviato i propri accertamenti sull’episodio, monitorando attentamente la situazione.

Dettagli sulle accuse e le difese

L'attaccante dell’Udinese, Kenan Davis, ha esplicitamente accusato il difensore del Cagliari, Alberto Dossena, di averlo apostrofato con un insulto razzista, definendolo “scimmia”. Davis ha reso pubblica la sua accusa tramite un messaggio su Instagram, scrivendo: “This racist coward called me a monkey today during the game. I hope the Serie A association will do something about this but we will see.” Dossena ha categoricamente respinto le accuse, dichiarandosi “addolorato” e affermando di non aver mai pronunciato un insulto di tale natura, definendolo “lontano dalla mia cultura e dalla mia educazione”.

A difesa del giocatore del Cagliari è intervenuto anche il tecnico Fabio Pisacane, che ha dichiarato di conoscere i valori di Dossena e di non credere che abbia proferito frasi razziste. Tuttavia, il centrocampista dell’Udinese Jesper Karlström ha confermato di aver udito insulti razzisti durante la partita, descrivendo la situazione come “incredibile”.