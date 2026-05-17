Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), ha espresso profonda fiducia e ottimismo riguardo alle trattative in corso con Sport e Salute per l’organizzazione delle ATP Finals a Torino. Questo confronto, avviato in seguito all’entrata in vigore del Decreto Sport, ha visto la FITP impegnata in un lungo e costruttivo dialogo con il Ministero dello Sport. L'obiettivo primario è stato quello di stabilire una cornice normativa chiara e compatibile sia con la legislazione vigente sia con il contratto precedentemente siglato e rinnovato con l’ATP.

Binaghi ha dichiarato: "Noi siamo fiduciosi e positivi, abbiamo prima portato a termine un lungo confronto con il ministero dello Sport per stabilire una cornice entro la quale confrontarci con Sport e Salute che sia compatibile con la legge e con il contratto precedentemente firmato e rinnovato con Atp". Ha poi aggiunto che questo "primo step" è stato completato con successo e che "nei prossimi giorni ci continueremo a confrontarci, ci sono tutte condizioni per far bene anche là". Il presidente ha inoltre evidenziato come la collaborazione con Sport e Salute sia "fondamentale" per permettere alle Finals di "uscire dall’ambito locale" e trasformarsi in un evento che "coinvolga tutto il territorio", facendolo vivere "tutto l’anno" come accade per grandi manifestazioni quali i Mondiali e le Olimpiadi.

Le ATP Finals a Torino: un evento di portata nazionale

La sinergia con Sport e Salute è considerata un elemento chiave per ampliare significativamente la risonanza delle ATP Finals, elevandole a un appuntamento di rilevanza nazionale e non più circoscritto al solo contesto locale. L’obiettivo strategico è far sì che l’evento sia percepito e vissuto costantemente, rafforzando il suo impatto e il suo richiamo ben oltre la durata effettiva della competizione. Le trattative proseguiranno intensamente nei prossimi giorni, con l'intento di consolidare questa collaborazione strategica e garantire il pieno successo dell'evento a Torino.

Le ATP Finals sono già state ufficialmente confermate a Torino almeno fino al 2027, con l’assegnazione complessiva dell’evento all’Italia valida fino al 2030.

Il recente Decreto Sport ha introdotto una nuova governance, affiancando formalmente Sport e Salute alla FITP nella gestione organizzativa dell’evento. In questo contesto, il presidente Binaghi e il ministro dello Sport Andrea Abodi hanno intensificato il confronto per attuare in modo efficace le nuove disposizioni normative. È stato inoltre chiarito che non sussistono più i tempi tecnici necessari per un eventuale trasferimento delle Finals in altre città italiane, consolidando ulteriormente la posizione di Torino come sede.