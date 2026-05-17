I lavori per la copertura del campo Centrale prenderanno il via subito dopo il torneo di padel. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, durante la conferenza stampa di chiusura degli Internazionali.

Nepi Molineris ha dichiarato che l'obiettivo è "partire subito dopo il Premier Padel per la copertura Centrale", evidenziando l'evoluzione dell'evento. "Siamo passati da un torneo dove si considerava solo la performance sportiva, poi siamo andati a raccontare quale fosse il Pil dell’evento – ha aggiunto – Da quello siamo andati a parlare dello Sroi, della promozione, dell’indotto turistico, della scuola, tutti elementi presenti nella mission di Sport e Salute con i quali vogliamo far evolvere il Paese.”

L'amministratore delegato ha inoltre sottolineato il significativo contributo umano dietro l'organizzazione.

"Dietro questo percorso ci sono oltre 3.000 professionisti e collaboratori, con un’età media di 27 anni, che lavorano per mesi alla realizzazione del torneo e contribuiscono ogni anno a renderlo sempre più moderno, internazionale e sostenibile”.

Avvio dei lavori e tempistiche

Il riferimento al "Premier Padel" chiarisce che l'inizio dei lavori è previsto immediatamente dopo la conclusione di tale torneo. Questa indicazione sottolinea l'intenzione di non lasciare alcuna pausa tra gli eventi sportivi e l'avvio del cantiere per la copertura del Centrale.

Il progetto di riqualificazione del Campo Centrale

Il progetto di riqualificazione del Campo Centrale del Foro Italico prevede un investimento di circa 60 milioni di euro.

L'obiettivo è trasformare l'impianto in una struttura polifunzionale, coperta e utilizzabile tutto l'anno. I lavori dovrebbero iniziare nel 2026, sospendersi durante l'edizione del torneo del 2027 e concludersi in tempo per l'edizione del 2028 degli Internazionali d'Italia.

Il piano include l'installazione di una copertura semovibile, l'aumento della capienza da 10.500 a 12.500 posti, la creazione di terrazze panoramiche, nuovi ascensori e percorsi accessibili. Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità urbana. La gestione del cantiere sarà organizzata in modo da non interrompere lo svolgimento del torneo.