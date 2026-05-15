Un medico che aveva in cura Diego Armando Maradona e che ha assistito alla sua autopsia ha rilasciato una testimonianza significativa durante il processo in corso a San Isidro. Il professionista ha dichiarato che l’ex campione avrebbe potuto registrare un miglioramento sostanziale, stimato in circa 48 ore, se gli fosse stato somministrato un diuretico. Questa rivelazione sottolinea come Maradona presentasse un accumulo di liquidi nel pericardio, nella pleura e nell’addome, e come un trattamento tempestivo avrebbe potuto alleviare in modo significativo le sue gravi condizioni di salute.

La testimonianza chiave nel processo

Il medico, identificato come Mario Schiter, ha deposto per quasi cinque ore, fornendo dettagli cruciali nella decima udienza del processo. Questo procedimento giudiziario vede imputati sette membri dello staff sanitario che assistevano Maradona nelle sue ultime ore di vita. Secondo il racconto di Schiter, il celebre calciatore presentava un quadro clinico di insufficienza congestizia, una condizione che il medico ha paragonato a quelle che osserva quotidianamente in terapia intensiva. Ha descritto una situazione di “liquidità ovunque” e un notevole accumulo di edemi, problematiche che, a suo dire, avrebbero potuto essere efficacemente trattate con un semplice diuretico.

Le parole del medico e l'efficacia del trattamento

Schiter ha spiegato con chiarezza i riscontri autoptici e clinici: “Aveva liquido nel pericardio, nella pleura, nell’addome”. Ha poi aggiunto, con enfasi, che “in circa 48 ore sarebbe stato francamente meglio” se fosse stato sottoposto a un trattamento diuretico. Il medico ha voluto rimarcare la rapidità con cui un intervento adeguato può produrre risultati positivi, affermando: “li scarichiamo di volume con diuretici e dopo dodici ore sono già a casa”. Questa dichiarazione evidenzia la potenziale efficacia e la relativa semplicità di un trattamento che, a suo parere, avrebbe potuto fare una differenza cruciale.

Dettagli clinici e implicazioni giudiziarie

Il professionista ha ulteriormente sottolineato che casi analoghi sono frequenti nei reparti di terapia intensiva, dove pazienti affetti da insufficienza congestizia rispondono generalmente in modo rapido e positivo a una terapia diuretica. Il suo intervento si inserisce in un contesto giudiziario complesso, che mira a valutare attentamente la responsabilità dello staff medico nella gestione della convalescenza di Maradona. Tale convalescenza era avvenuta in regime di ricovero domiciliare, a seguito di un delicato intervento neurochirurgico, rendendo la supervisione e le decisioni cliniche di fondamentale importanza.

Il quadro clinico dettagliato di Maradona

Ulteriori riscontri da parte di esperti hanno confermato che Maradona presentava un edema generalizzato e una miocardiopatia dilatativa. Queste condizioni avevano portato a un significativo accumulo di liquidi in diverse sedi corporee vitali, tra cui i polmoni, l’addome e le cavità cerebrali. Il medico legale Federico Corasaniti aveva precedentemente descritto un quadro clinico caratterizzato da ascite, edema polmonare, renale e cerebrale, oltre a un versamento pericardico di 130 millilitri. Questi erano chiari segnali che si erano sviluppati durante la vita del paziente e non erano attribuibili a processi post-mortem. È stato inoltre rilevato che, al momento del decesso, non erano presenti tracce di droghe illecite nel suo organismo, fornendo un quadro più completo delle sue condizioni di salute.