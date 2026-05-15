Allo storico Santiago Bernabéu, la serata del 14 maggio 2026 ha visto il Real Madrid conquistare una vittoria per 2-0 contro il Real Oviedo. Quest'ultima squadra, già matematicamente retrocessa, affrontava il match senza particolari motivazioni di classifica. Tuttavia, l'evento che ha catturato maggiormente l'attenzione e acceso gli animi del pubblico è stato il ritorno in campo di Kylian Mbappé, accolto da una sonora pioggia di fischi da parte dei tifosi madrileni.

La contestazione dei tifosi e le sue ragioni

Il match, privo di reale rilevanza per le sorti del campionato, ha segnato il rientro in campo del fuoriclasse francese dopo un periodo di infortunio.

Mbappé è subentrato al 24° minuto della ripresa, prendendo il posto di Garcia. Nel momento stesso del suo ingresso, gli spalti del Bernabéu si sono trasformati in un coro di fischi assordanti, manifestando chiaramente il disappunto dei sostenitori. La tifoseria ha espresso il proprio malcontento, rimproverando a Mbappé uno scarso attaccamento alla maglia e una percepita poca disponibilità al sacrificio. A gravare ulteriormente sulla situazione, è stata una sua recente mini-vacanza in Sardegna, avvenuta proprio durante il periodo di recupero dall'infortunio, un episodio che molti hanno considerato la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei fan.

L'andamento della partita e le reazioni sul campo

Nonostante l'atmosfera tesa, il Real Madrid è riuscito a sbloccare il risultato poco prima dell'intervallo, grazie a un gol di Gonzalo. Nella ripresa, Bellingham ha poi siglato il raddoppio, consolidando la vittoria dei Blancos. Tuttavia, l'esito della partita è rimasto in secondo piano rispetto alla persistente contestazione nei confronti di Mbappé. Il giocatore è stato bersagliato dai fischi non solo al momento del suo ingresso in campo, ma anche durante la fase di riscaldamento pre-partita e, in maniera ancora più evidente, ogni volta che toccava il pallone. Questa reazione del pubblico ha sottolineato la profondità del malumore nei confronti dell'attaccante.

Le tensioni e le dichiarazioni di Mbappé

La contestazione nei confronti di Kylian Mbappé è stata un elemento dominante della serata. Il francese è stato indiscutibilmente il giocatore più preso di mira dalla tifoseria, con una pioggia di fischi che lo ha accompagnato dall'ingresso in campo a ogni tocco di palla. Alcuni osservatori hanno descritto la protesta come una vera e propria “señora pitada”, evidenziando come la critica sia stata amplificata sia dalla notevole affluenza di pubblico, sia dall'assenza di una reale tensione agonistica nel match, che avrebbe potuto distogliere l'attenzione. A complicare ulteriormente il quadro, si sono aggiunte le dichiarazioni dello stesso giocatore, che ha lasciato intendere un dissidio con l’allenatore.

Mbappé ha infatti affermato: “Mi ha detto che sono il quarto attaccante del Madrid”, una frase che ha inevitabilmente alimentato ulteriori speculazioni e tensioni all'interno dell'ambiente madridista.