Il 15 maggio 2026, la Città del Messico ha ufficialmente consegnato alla FIFA lo Stadio Azteca, un impianto calcistico di storica rilevanza che ospiterà alcune delle partite dei prossimi Mondiali di calcio 2026. Questa cerimonia di consegna, alla presenza di rappresentanti delle autorità locali e della FIFA, segna il completamento di un'ampia fase di ristrutturazione e ammodernamento che ha interessato la struttura negli ultimi mesi.

Considerato uno dei simboli più iconici dello sport mondiale, lo Stadio Azteca è stato sottoposto a un significativo intervento per adeguarsi pienamente agli elevati standard richiesti dalla FIFA per la Coppa del Mondo 2026.

I lavori hanno riguardato aspetti cruciali come la sicurezza, il comfort degli spettatori e l'accessibilità, oltre a un potenziamento dei servizi interni. Con una capienza che supera gli 80.000 posti, l'impianto è ora perfettamente attrezzato per accogliere tifosi e squadre da ogni angolo del globo.

La cerimonia di consegna e il suo significato

Durante l'evento, le autorità locali hanno enfaticamente sottolineato l'importanza strategica dello Stadio Azteca non solo per la capitale, ma per l'intero Messico. Hanno ricordato con orgoglio come questa struttura abbia già fatto da palcoscenico a momenti indimenticabili della storia del calcio, tra cui le finali dei Mondiali del 1970 e del 1986. La consegna formale alla FIFA costituisce un passo cruciale nell'organizzazione della prestigiosa competizione internazionale, che vedrà il Messico co-ospitare l'evento insieme a Stati Uniti e Canada.

Lo Stadio Azteca: un'icona del calcio mondiale

Situato nella vibrante zona sud di Città del Messico, lo Stadio Azteca si distingue come uno degli stadi più grandi e celebri a livello globale. Inaugurato nel 1966, è universalmente riconosciuto per aver ospitato ben due finali della Coppa del Mondo FIFA e una miriade di altri eventi sportivi e culturali di enorme risonanza. L'impianto è di proprietà congiunta del Club América e della Federazione Messicana di Calcio. Con la sua imponente capienza di oltre 80.000 spettatori, lo stadio vanta infrastrutture moderne e servizi all'avanguardia, garantendo così i più elevati standard di sicurezza e comfort sia per il pubblico che per gli atleti.