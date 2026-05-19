A Lainate, Tatuus celebra un traguardo storico: il cinquecentesimo esemplare della T-421 prodotto e consegnato. Nata nel 2021 come seconda generazione di Formula 4, la monoposto si è affermata in soli cinque anni come riferimento globale, impiegata in 16 serie. Ha forgiato talenti come Kimi Antonelli e Arvid Lindblad, avviati verso la Formula 1. La T-421 raccoglie il testimone della sua gloriosa progenitrice, la T-014 (2014-2021, circa 300 esemplari), che ha lanciato fuoriclasse del calibro di Max Verstappen e Lando Norris.

La sinergia del Gruppo Korus

Il successo della T-421 è frutto della sinergia del Gruppo Korus, con ATM-Autotecnica Motori (propulsore Abarth), Breda Racing (halo, sospensioni) e Next Solution Technologies (elettronica, volanti, rain light).

Giovanni Delfino, CEO di Tatuus e del Gruppo Korus, ha dichiarato: "La cinquecentesima T-421 non è solamente un grande traguardo per Tatuus, ma un importante successo per l’intero movimento del motorsport internazionale". La F4, introdotta dalla FIA nel 2014, ha creato un "modello di passaggio fondamentale" tra karting e monoposto, preparando i piloti alle categorie superiori.

Obiettivo 1.000 monoposto e la Gen 3

Gianfranco De Bellis, Presidente di Tatuus e del Gruppo Korus, ha affermato: "La T-421 sta scrivendo pagine meravigliose della nostra storia.

Insieme alla vettura di prima generazione siamo ormai prossimi agli 800 esemplari prodotti. Volumi che ci permettono di puntare alla quota di 1.000 monoposto, un primato sfiorato nei primi anni Duemila con i modelli di Formula Renault".

La produzione della T-421 proseguirà fino al 2028, quando i regolamenti FIA introdurranno la terza generazione di monoposto. Il Gruppo Korus è già attivamente impegnato nello sviluppo, consolidando la leadership di Tatuus nel motorsport.