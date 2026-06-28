Il Como accelera con decisione le proprie manovre sul calciomercato, concentrando la propria attenzione su un profilo di grande interesse: Franjo Ivanović. Si tratta di un giovane e promettente attaccante croato, classe 2003, attualmente di proprietà del prestigioso Benfica. Il club lombardo ha prontamente avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage del talentuoso giocatore, manifestando un concreto interesse. Ivanović, da parte sua, considera il progetto del Como come una delle opzioni gradite per il suo futuro professionale, pur mantenendo aperte e valutando attentamente anche altre piste significative, tra cui quella che porta al Galatasaray.

Questa mossa strategica si inserisce pienamente nella più ampia visione del club lariano, intenzionato a rafforzare in modo sostanziale la propria rosa in vista della prossima e impegnativa stagione agonistica.

Il profilo di Franjo Ivanović e lo stato attuale della trattativa

Franjo Ivanović, con i suoi ventuno anni, rappresenta un elemento di spicco nel panorama dei giovani attaccanti europei. Nell'ultimo campionato portoghese, disputato con la maglia del Benfica, ha saputo mettersi in evidenza con prestazioni convincenti, collezionando un totale di sei gol e fornendo tre assist in venticinque presenze. Numeri che testimoniano la sua capacità di incidere in zona gol e di contribuire alla manovra offensiva.

Il Como ha richiesto informazioni dettagliate e approfondite sul suo conto, inserendo il nome di Ivanović nella lista ristretta dei profili attentamente monitorati per potenziare e dare nuova linfa al reparto offensivo. È fondamentale precisare che, in questa fase iniziale, l'interesse si configura come un sondaggio esplorativo, un'indagine preliminare, senza che siano state ancora formalizzate offerte economiche concrete. La situazione è dunque in piena evoluzione, con il club che continua a valutare con attenzione le migliori soluzioni per completare e rendere più competitiva la propria rosa.

Le ambizioni del Como e le prospettive future sul mercato

Il Como, reduce da una stagione storica e indimenticabile che lo ha visto conquistare per la prima volta l'accesso alle competizioni europee, non intende fermarsi e prosegue con grande determinazione la sua campagna di rafforzamento sul mercato.

L'interesse manifestato per Franjo Ivanović si allinea perfettamente a questa strategia di consolidamento mirato, volta a garantire alla squadra la massima competitività in vista degli impegni futuri, sia in campionato che in Europa. Al momento, non sono emersi dettagli specifici o indiscrezioni riguardo a cifre economiche precise o alle modalità operative dell'eventuale trasferimento del giocatore. La dirigenza del club lariano sta lavorando con grande impegno e discrezione per costruire una rosa all'altezza delle nuove sfide, valutando meticolosamente ogni opportunità che il dinamico mercato offre, con l'obiettivo primario di elevare ulteriormente il livello tecnico e tattico della squadra.