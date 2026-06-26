La Major League Baseball Players Association (MLBPA) ha proposto di vietare le scommesse sui singoli giocatori, note come "player prop bets". Durante le trattative per il nuovo contratto collettivo, l'associazione ha invitato la Major League Baseball a collaborare per ottenere restrizioni su queste puntate, tramite regolamentazioni o accordi volontari con gli operatori.

La richiesta nasce dalla preoccupazione per l'integrità delle partite e la sicurezza degli atleti. Le scommesse sulle prestazioni individuali espongono i giocatori a pressioni e minacce da scommettitori insoddisfatti.

Questo è evidente anche nello sport universitario, dove gli atleti possono subire insulti o minacce se non raggiungono i risultati attesi.

Tutela e integrità sportiva

Il divieto delle scommesse individuali è cruciale per la tutela dell'integrità sportiva e la protezione degli atleti. Le "player prop bets" possono trasformare i giocatori in strumenti di gioco, esponendoli a pressione psicologica e rischi di manipolazione. Una critica afferma: "Le scommesse prop trasformano gli esseri umani nei dadi di un tavolo da craps, nella pallina d'acciaio della roulette". La MLBPA suggerisce che le leghe sportive possono influenzare le pratiche di scommessa tramite partnership, anche senza regolamentazione federale.

La MLB ha già limitato alcuni mercati dopo episodi controversi con due lanciatori dei Cleveland Guardians, dimostrando la fattibilità di restrizioni volontarie.

Mercato e prospettive

Le "player prop bets" rappresentano una parte significativa del mercato (20-30% delle puntate totali su una partita). Tuttavia, la MLBPA sostiene che la protezione degli atleti debba prevalere sugli interessi economici. L'associazione propone restrizioni mirate, iniziando dai giocatori meno noti o più vulnerabili, per poi considerare un'estensione più ampia.

Nonostante la prevedibile resistenza degli operatori, data la redditività, la proposta della MLBPA avvia un dibattito fondamentale sul futuro delle scommesse sportive. La direzione indicata mira a maggiore responsabilità e attenzione verso la salvaguardia degli atleti e l'integrità del gioco.