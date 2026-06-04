Il Brasile ha ufficializzato l'assenza di Neymar dall'amichevole contro l'Egitto, un appuntamento cruciale in programma sabato a Cleveland. Questo incontro rappresenta l'ultimo test significativo per la nazionale verdeoro prima del suo attesissimo esordio ai Mondiali. Il fuoriclasse brasiliano rimarrà nel ritiro situato in New Jersey, dove proseguirà un mirato e intensivo programma di fisioterapia e recupero fisico, essenziale per il suo pieno rientro in campo.

La decisione di escludere Neymar dalla partita è stata presa in seguito alla diagnosi di una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro.

Questa condizione è stata confermata da esami approfonditi eseguiti nei giorni scorsi dallo staff medico della nazionale. I tempi di recupero stimati si attestano in un intervallo compreso tra le due e le tre settimane. Questa tempistica rende purtroppo altamente improbabile la sua partecipazione alle prime, fondamentali partite del torneo mondiale, un duro colpo per le ambizioni della Seleção, che dovrà fare a meno del suo talento nelle fasi iniziali della competizione.

L'impatto sull'ultima amichevole e le prospettive mondiali

L'amichevole contro l'Egitto rivestiva un'importanza strategica notevole, configurandosi come l'ultima e preziosa opportunità per il commissario tecnico di testare a fondo la squadra, affinare gli schemi di gioco e valutare le diverse opzioni tattiche prima dell'esordio mondiale.

Quest'ultimo è fissato per il 13 giugno, quando il Brasile affronterà il Marocco in una partita che si preannuncia impegnativa. L'assenza di Neymar priva la Seleção non solo di un giocatore di straordinaria abilità tecnica, ma anche di uno dei suoi elementi più rappresentativi e influenti. La sua creatività, la sua visione di gioco e la sua capacità di finalizzazione sono spesso determinanti per le sorti e le prestazioni della squadra, rendendo la sua mancanza particolarmente sentita in un momento così delicato.

La Confederazione brasiliana di calcio ha ribadito con chiarezza che Neymar resterà in New Jersey, interamente focalizzato sul suo percorso di recupero. Qui sarà impegnato in un trattamento intensivo di fisioterapia, affiancato da un programma di recupero fisico specificamente mirato a ripristinare la piena funzionalità del polpaccio.

La lesione, classificata con precisione come di grado II, comporta un periodo di assenza dal campo stimato con accuratezza tra le due e le tre settimane. Il giocatore aveva già dovuto saltare la precedente amichevole disputata contro il Panama, che si era giocata la domenica precedente allo storico stadio Maracanã. In quell'occasione, pur non potendo scendere in campo, Neymar era comunque presente in panchina, a testimonianza del suo profondo attaccamento alla squadra e del suo desiderio di essere vicino ai compagni.

Il percorso di recupero del talentoso calciatore è monitorato costantemente e con grande attenzione dallo staff medico, che lavora incessantemente per garantire un suo rientro in condizioni ottimali e senza rischi di ricadute.

La speranza, condivisa da tutto l'ambiente calcistico brasiliano, è che possa unirsi ai compagni il prima possibile, apportando il suo inestimabile contributo. Tuttavia, è ormai certo che le prime sfide del Mondiale dovranno essere affrontate senza il suo contributo diretto sul terreno di gioco. La squadra dovrà quindi dimostrare la propria forza, coesione e capacità di adattamento per superare questo ostacolo iniziale, in attesa del fondamentale rientro del suo campione più atteso.