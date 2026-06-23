Mercoledì 24 giugno, alle ore 10:00, l'erba di Maiorca sarà teatro di un inedito ottavo di finale ATP 250. In campo l'australiano Adam Walton e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il match oppone un tennista di casa, testa di serie e alla ricerca di conferme su una superficie che esalta il suo gioco aggressivo, a un Walton in grande fiducia dopo una vittoria convincente. L'obiettivo per entrambi è un posto nei quarti, un traguardo significativo nella stagione su erba.

Davidovich Fokina favorito, ma Walton sogna la sorpresa

Le quote delle agenzie di scommesse indicano in Alejandro Davidovich Fokina il netto favorito.

10Bet quota il suo successo a 1.38, mentre l'affermazione di Adam Walton si attesta a 2.90. Valori simili si riscontrano su Betfair, con 1.36 per lo spagnolo e 3.00 per l'australiano. Questa disparità riflette il differente ranking e l'esperienza dello spagnolo, ma la quota di Walton potrebbe attrarre chi punta sull'onda dell'entusiasmo dell'australiano.

Walton, un servizio che fa la differenza

Adam Walton arriva all'appuntamento con il morale alto dopo aver superato Nick Kyrgios in due set (6-3, 6-4). La sua prestazione al servizio è stata impeccabile: 10 ace, un solo doppio fallo e l'88% di punti vinti con la prima di servizio (28/32). Ha annullato tutte e sei le palle break concesse (100%) e ha convertito 2 delle 8 opportunità in risposta, vincendo il 57% dei punti totali.

Davidovich Fokina, la ricerca di continuità

Alejandro Davidovich Fokina, reduce dalla sconfitta ai quarti del Queen's contro Tommy Paul (3-6, 6-7), ha mostrato un servizio solido (70% di prime in campo, 77% di punti vinti). Tuttavia, ha faticato in risposta (17% dei punti sulla prima avversaria) e ha fallito le due palle break a disposizione, cedendo il servizio nell'unica occasione concessa. La gestione dei punti chiave sarà cruciale contro un avversario in fiducia.

Ranking e precedenti: la prima volta sull'erba

Il match segna il primo confronto diretto tra Adam Walton e Alejandro Davidovich Fokina. Il divario nel ranking ATP è significativo: Davidovich Fokina è numero 25 con 1910 punti, mentre Walton occupa la posizione numero 92 con 676 punti.

Nonostante l'esperienza superiore dello spagnolo, l'inerzia positiva e la mancanza di pressione potrebbero favorire l'australiano, desideroso di imporsi su un avversario di alto profilo.

La sfida sarà un test di maturità per entrambi. Per Davidovich Fokina, l'occasione di riaffermare il proprio status su una superficie congeniale. Per Walton, la possibilità di dimostrare che la vittoria all'esordio non è stata un caso isolato. La solidità al servizio dell'australiano contro la completezza dello spagnolo animerà un incontro potenzialmente più equilibrato di quanto le quote suggeriscano.