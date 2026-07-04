In vista dell’imminente training camp, quattro giocatori chiave dei Kansas City Chiefs si trovano in una posizione meno sicura di quanto potrebbero immaginare. Le dinamiche interne della squadra, unite alle recenti scelte di mercato e ai risultati della scorsa stagione, stanno mettendo in discussione ruoli che fino a poco tempo fa sembravano saldamente consolidati all'interno del roster.

La sfida di Justin Fields per il ruolo di backup quarterback

Justin Fields, arrivato come presumibile secondo quarterback alle spalle di Patrick Mahomes, dovrà ora affrontare la concorrenza di Garrett Nussmeier, scelto al settimo giro del draft.

Entrambi i quarterback avranno l’opportunità di mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore durante la preseason, con la possibilità concreta che Nussmeier possa guadagnare terreno se dimostrerà una maggiore adattabilità al sistema di gioco dei Chiefs. La competizione tra i due sarà uno dei temi più caldi delle prossime settimane, con ampio spazio in campo previsto per entrambi ad agosto, rendendo incerto il ruolo di backup.

Pressione in difesa: George Karlaftis e Chris Jones sotto esame

Anche la linea difensiva vede ruoli in bilico. George Karlaftis, defensive end già affermato e punto di riferimento, vede ora il suo minutaggio potenzialmente minacciato dalla presenza di R Mason Thomas.

Quest'ultimo, selezionato al secondo giro del draft, è dotato di una velocità che potrebbe risultare decisiva nelle situazioni di passaggio, erodendo il tempo in campo di Karlaftis. Similmente, Chris Jones, veterano e pilastro della linea difensiva, ha registrato un calo di rendimento nel 2025, con un punteggio PFF di 70.5 che lo ha posizionato ventottesimo tra i defensive tackle della lega. L’arrivo del rookie Peter Woods, scelto al primo giro, potrebbe portare a una significativa suddivisione degli snap, costringendo Jones a un impegno ancora maggiore e a elevare il proprio livello di gioco per mantenere il suo ruolo centrale.

Travis Kelce e il possibile ricambio generazionale nel ruolo di tight end

Infine, anche per Travis Kelce, pur restando un elemento produttivo e una figura iconica, non sembra più detenere lo status di tight end d’élite che lo ha contraddistinto in passato. Noah Gray, grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla capacità di allungare il campo, potrebbe ottenere maggiori opportunità offensive e un coinvolgimento più significativo, aprendo la strada a una possibile alternanza tra i due nel corso della stagione e a un ricambio generazionale nel ruolo di tight end.

Le strategie di roster dei Chiefs e il futuro dei veterani

Le recenti strategie contrattuali dei Kansas City Chiefs, in particolare l’estensione del contratto di Patrick Mahomes, influenzano direttamente il futuro di alcuni giocatori chiave.

Per Justin Fields, attualmente sotto contratto annuale, la prospettiva di una conferma oltre la stagione in corso appare incerta, visto che la squadra potrebbe preferire soluzioni più economiche e a lungo termine per il ruolo di backup quarterback. Analogamente, per Travis Kelce, l'ipotesi di un rinnovo contrattuale sembra allontanarsi. La gestione del salary cap e la necessità di investire su altri ruoli chiave rendono probabile un ricambio generazionale, con Noah Gray sempre più pronto a raccogliere il testimone e assumere un ruolo di maggiore responsabilità nell'attacco dei Chiefs.