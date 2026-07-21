È scomparso lunedì 20 luglio, a 97 anni, Amerigo Sarri, figura del ciclismo toscano del dopoguerra e padre dell'allenatore Maurizio Sarri. Risiedeva a Castelfranco Piandiscò (Arezzo), punto di riferimento ciclistico.

Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno (Firenze), Sarri si avvicinò al ciclismo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1946, con l'U.S. Figline Valdarno, ottenne nove successi tra gli allievi. Tra gli amatori, conquistò 37 vittorie in sei stagioni, specie con l'Aquila Montevarchi. Il suo valore gli valse due convocazioni nella Nazionale italiana.

L'impegno oltre l'agonismo: organizzazione e promozione

Nel 1953, passato agli indipendenti senza i risultati attesi, Amerigo Sarri interruppe l'attività agonistica a soli venticinque anni, dopo tre gare da professionista, incluso il Giro di Lombardia. Nonostante l'addio alle corse, rimase legato al ciclismo: in pensione, dopo una carriera in un'azienda milanese, si dedicò all'organizzazione di gare per dilettanti e alla promozione dei valori dello sport.

Sarri fu grande estimatore di Fausto Coppi e amico di Gino Bartali, che spesso si fermava a Figline Valdarno. Nel 2022, l'Aquila Montevarchi lo nominò socio onorario, con Giancarlo Brocci (fondatore de L'Eroica), riconoscendo il suo contributo al ciclismo toscano.

Il cordoglio del mondo sportivo e l'eredità di valori

La scomparsa di Amerigo Sarri ha suscitato ampio cordoglio. Il GS Figline Bike lo ha ricordato come "maestro di sport e di vita". L'Aquila Montevarchi ha scritto: "si è spenta la nostra memoria storica". La comunità sportiva ha espresso dolore per la perdita di una figura che ha segnato la storia delle due ruote in Toscana.

Amerigo Sarri è stato riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno nella promozione della disciplina e la formazione di giovani atleti. La sua passione e dedizione sono state un esempio per il movimento ciclistico, lasciando un'eredità di valori e amore per lo sport che continuerà a ispirare.