La Nazionale italiana di nuoto in acque libere è pronta a scendere in acqua per i Campionati Europei, in programma a Parigi dal 4 all’8 agosto. La squadra azzurra, con la sua formazione definita, sarà guidata dall’olimpionico e capitano Gregorio Paltrinieri, che insieme ai suoi compagni rappresenterà l’Italia nelle diverse specialità previste dal programma continentale.

L’evento prenderà il via martedì 4 agosto con la dieci chilometri maschile, fissata per le ore 10. Saranno subito protagonisti atleti di spicco come Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli.

Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà la volta della gara femminile sulla stessa distanza, che vedrà impegnate la bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, affiancata da Linda Caponi e Giulia Berton. Le competizioni si svolgeranno in una cornice suggestiva, partendo dal Pont de Grenelle sulla Senna, un luogo di grande valore storico che dal 1870 ospita l’originale della Statua della Libertà, la prima versione in scala ridotta rispetto al celebre monumento di New York.

I convocati azzurri e la preparazione

La selezione italiana per gli Europei di fondo include un mix di atleti di grande esperienza e giovani promesse, ufficializzata dalla Federazione Italiana Nuoto in accordo con la Direzione Tecnica. Oltre a Gregorio Paltrinieri, che affronterà le distanze di 5 km, 10 km e la prova dei 3 km knockout, la squadra è composta da:

Marcello Guidi (5 km e 10 km)

(5 km e 10 km) Andrea Filadelli (10 km e 3 km knockout)

(10 km e 3 km knockout) Domenico Acerenza (5 km e 3 km knockout)

(5 km e 3 km knockout) Ginevra Taddeucci (5 km, 10 km e 3 km knockout)

(5 km, 10 km e 3 km knockout) Linda Caponi (10 km e 3 km knockout)

(10 km e 3 km knockout) Giulia Berton (10 km)

(10 km) Barbara Pozzobon (5 km)

(5 km) Noemi Cesarano (5 km)

(5 km) Rebecca Rimoldi (3 km knockout)

Molti degli azzurri stanno ultimando la preparazione atletica a Livigno, località scelta per affinare la condizione fisica in vista della gara fluviale, che ritorna nel calendario dopo due anni dall’ultima prova olimpica disputata a Pont Alexandre.

La composizione della squadra e il programma delle gare

La squadra italiana rappresenta l'eccellenza del nuoto di fondo a livello europeo, con atleti provenienti da importanti club come le Fiamme Oro, la Marina Militare, i Carabinieri e il CC Aniene. Il programma delle gare continentali prevede, oltre alle classiche e impegnative distanze di 5 e 10 chilometri, anche l'innovativa prova dei 3 km knockout, che promette spettacolo e vedrà impegnati diversi specialisti azzurri. La composizione dello staff tecnico che accompagnerà gli atleti in questa importante trasferta sarà comunicata in un momento successivo.