Il Gran Premio d'Italia di Formula 1, in programma a Monza dal 4 al 6 settembre, è stato presentato al Teatro alla Scala di Milano. L'evento ha riunito numerose personalità di sport, cultura e istituzioni. Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha evidenziato come la manifestazione sia il principale evento sportivo italiano per affluenza, con «300mila persone in un weekend».

Svelato il poster ufficiale della 97esima edizione, opera del maestro Marco Lodola. L’illustrazione, ispirata al futurismo, intende trasmettere l’idea di velocità con colori vivaci e inquadrature televisive.

Lodola ha scherzato sulla sua gioventù automobilistica, spiegando di aver messo nell'opera «tutto quello che mi piace, dall’inquadratura televisiva ai colori per dare l’idea della velocità».

Francesco Meli e l'Inno d'Italia

Il tenore Francesco Meli tornerà a cantare l’Inno di Mameli prima della partenza, replicando l’esibizione del 2024. Meli ha dichiarato: «È un grande onore e un’enorme responsabilità cantare l’inno davanti a milioni di persone rappresentando l’Italia con la musica». Ricordando l’emozione del 2024, ha aggiunto: «Quando sono overjoyed a cantare nel 2024 mi son seduto sugli spalti e, quando passavano i piloti, l’emozione nel pubblico era la stessa di quella che si sprigiona in un Auditorium.

I musicisti sono atleti, non è che apri la bocca e canti, c’è una disciplina fondamentale come nello sport».

L'evento ha evidenziato il legame tra arte e sport, con la presenza di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, e le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Sala ha affermato: «Sono due settori che hanno in comune lo spirito, la passione, la voglia di stupire e di attrarre l’interesse con la gente. In fondo anche per le Olimpiadi noi abbiamo organizzato un evento culturale, quindi è un’unione anche abbastanza facile». L’assessore alla cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, ha poi aggiunto: «Quando sport e cultura corrono insieme vince l’Italia».

Monza e la Scala: un legame storico

Il sovrintendente del Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, ha ricordato un aneddoto su Enzo Ferrari, che in un’intervista a Enzo Biagi dichiarò di voler essere stato un tenore di operetta. Ortombina ha sottolineato come «sport e cultura sono aspetti diversi della stessa società», evidenziando un parallelismo storico: l'Autodromo di Monza nacque un anno dopo che la Scala divenne ente autonomo ed è oggi il secondo autodromo più antico al mondo in attività, dopo Indianapolis.

Il Gran Premio di Monza si conferma non solo un evento sportivo di risonanza internazionale, ma anche un significativo punto d'incontro tra diverse discipline, tradizioni e le profonde passioni che animano la società italiana.