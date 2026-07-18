Il futuro di Jarren Duran, esterno dei Boston Red Sox, è sempre più incerto. Le sue prestazioni deludenti e le controversie fuori dal diamante stanno mettendo a dura prova la pazienza della franchigia e dei suoi sostenitori. Duran, un tempo apprezzato per velocità e capacità di battere valide da extra-base, è ora al centro di un dibattito che va oltre il suo rendimento sportivo.

La stagione in corso lo vede con una media battuta di .194 e un OPS di .609, con un tasso di strikeout salito al 30,1%, il peggiore della sua carriera. Queste difficoltà sono aggravate dalle accuse di Tyler Milliken, una personalità legata ai Red Sox.

Milliken ha affermato che Duran lo avrebbe minacciato fisicamente e insultato, tramite un terzo e poi di persona, dopo la pubblicazione di una foto in cui l'esterno faceva un gesto offensivo verso i tifosi dei Twins.

Controversie e impatto sul futuro di Duran

Le accuse di Milliken non sono state confermate in modo indipendente. L'incidente originale in Minnesota è avvenuto dopo che un tifoso avrebbe detto a Duran di togliersi la vita, un attacco sensibile data la sua passata apertura riguardo alla depressione e a un tentativo di suicidio. Duran ha riconosciuto l'inappropriatezza della sua reazione. È possibile riconoscere la crudeltà delle parole sentite da Duran, senza ignorare le accuse separate mosse da Milliken.

Questa situazione rende la permanenza di Duran nello spogliatoio dei Red Sox sempre più complicata. Le decisioni delle dirigenze si basano su talento, costi, costruzione del roster e sulla personalità dei giocatori. Un'analisi interna sui Red Sox, riguardante quali figure dovrebbero influenzare i giovani talenti come Roman Anthony e Marcelo Mayer, acquista un significato particolare alla luce delle accuse contro Duran, rendendo meno astratta la valutazione delle dinamiche di squadra.

I Padres e una possibile opportunità di mercato

I San Diego Padres, che hanno mostrato interesse per Duran nelle scorse stagioni, potrebbero ora trovare un'opportunità concreta per acquisirlo. Fino a poco tempo fa, sembrava difficile che i Red Sox avessero un motivo impellente per cederlo, nonostante un outfield sempre più affollato e le sue prestazioni altalenanti.

Tuttavia, una decisione organizzativa più ampia su chi debba far parte del futuro dei Red Sox potrebbe cambiare le carte in tavola.

Duran percepisce 7,7 milioni di dollari in questa stagione e rimane sotto controllo del club oltre il 2026. Le sue statistiche attuali (.194/.259/.350 con 13 fuoricampo, 45 RBI e 14 basi rubate) potrebbero aver abbassato il costo di acquisizione, ma la sua velocità, versatilità difensiva e la produzione passata gli conferiscono ancora un certo valore. La dirigenza dei Padres non si è mai tirata indietro di fronte a situazioni complesse per acquisire talento e potenziale. La condotta di Duran, sebbene non lo renda più attraente, potrebbe renderlo più accessibile. I Padres potrebbero aver bisogno di tempo extra per comprendere appieno chi stanno per portare in squadra, ma la possibilità di un trasferimento è ora più concreta che mai.