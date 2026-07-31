La sedicenne russa Kristina Liutova ha scritto una pagina di storia al WTA di Memphis, raggiungendo la semifinale. È la prima giocatrice nata nel 2010 a centrare questo traguardo nel circuito maggiore. Al suo debutto assoluto in un evento WTA, ha superato tre avversarie della Top 100: Ekaterina Alexandrova, Maya Joint e Caty McNally. Sono i suoi primi successi contro atlete di tale livello.

Nei quarti, Liutova ha sconfitto Caty McNally per 6-3, 6-4, dimostrando solidità e maturità. In precedenza, aveva eliminato la testa di serie numero uno, Ekaterina Alexandrova, costretta al ritiro per malore da caldo.

Alexandrova si è ritirata quando Liutova era a due punti dalla vittoria. Il match, durato oltre tre ore e con temperature prossime ai 36°C, ha messo a dura prova le atlete.

L'ascesa di una stella

Il cammino di Kristina Liutova a Memphis è sorprendente. La russa, che compirà diciassette anni il prossimo febbraio, aveva già conquistato tre titoli ITF nel 2026, due su cemento. Battere giocatrici Top 100 è un salto di qualità decisivo. Grazie a questi risultati, la prossima settimana Liutova farà il suo ingresso nella Top 200 del ranking mondiale, indipendentemente dall’esito della semifinale.

In semifinale, Liutova affronterà la vincente tra Elvina Kalieva e Peyton Stearns. Il suo percorso a Memphis è un segnale importante per il futuro del tennis femminile, evidenziando l'emergere di nuove generazioni.

Un torneo di sorprese

L'edizione di Memphis è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena e dall'eliminazione precoce di diverse favorite. Oltre al ritiro di Ekaterina Alexandrova (TS #1), anche la seconda testa di serie, McCartney Kessler, è stata sconfitta da Renata Zarazua. Altre favorite, come Yuliia Starodubtseva e Zeynep Sonmez, sono state eliminate inaspettatamente. In questo scenario, la giovane Kristina Liutova ha saputo cogliere le opportunità, emergendo protagonista inattesa del torneo.