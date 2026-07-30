La UEFA ha ufficialmente dichiarato il 30 luglio 2026, da Roma, la sua intenzione di boicottare tutte le manifestazioni FIFA. La decisione resterà in vigore finché il controverso progetto del presidente Gianni Infantino non sarà definitivamente ritirato. La confederazione europea ha motivato la sua ferma posizione con parole inequivocabili: «La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento. È una delle più grandi eredità sportive del calcio... La Coppa del Mondo non è in vendita».

Le motivazioni del boicottaggio

La UEFA ha definito la proposta come «irresponsabile e indifendibile», sottolineando come sia stata concepita in segreto e quasi approvata senza alcuna consultazione significativa con le entità preposte alla gestione del calcio.

Per la confederazione, ciò non rappresenta solo una grave mancanza di leadership, ma una vera e propria abdicazione al dovere della FIFA quale custode del calcio a livello mondiale.

La confederazione europea accusa inoltre la FIFA di aver posto l'intero mondo del calcio «di fronte a un ultimatum: accettare l’irreversibile acquisizione delle maggiori competizioni calcistiche o subirne le conseguenze». Questa non sarebbe una «decisione democratica», bensì un modello di governo basato sull’intimidazione, un atto di coercizione giudicato indegno di un’istituzione incaricata della tutela del calcio globale.

Implicazioni per il futuro del calcio

La UEFA avverte che l’ingresso di investitori esterni nelle competizioni FIFA altererebbe in modo permanente il panorama calcistico.

Il profitto commerciale diverrebbe un obbligo costante e le aspettative degli investitori si trasformerebbero in una pressione quotidiana. Ogni futura decisione, sia sul calendario internazionale che sui formati delle competizioni e sul destino stesso del gioco, non sarebbe più dettata dagli interessi del calcio, ma da quelli degli azionisti. «Questo modello non ha posto nel calcio mondiale».

La confederazione europea prosegue affermando che il futuro del calcio «non può essere dettato dalle aspettative di coloro il cui primo dovere è massimizzare il profitto finanziario». Gli interessi delle federazioni nazionali, delle leghe, dei club, dei giocatori e dei tifosi non possono essere subordinati ai guadagni degli investitori.

Il calcio, si ribadisce, non può ipotecare il proprio futuro in cambio di un mero vantaggio economico.

La ferma posizione dell'Europa

La UEFA ribadisce con forza che l’Europa non concederà mai la propria legittimità a un simile modello. «Nessuno ha l’autorità morale per vendere ciò che è semplicemente custodito per le generazioni future». La dichiarazione si conclude con un potente richiamo ai valori fondamentali: «Ci sono momenti in cui le istituzioni non vengono giudicate da ciò che sono disposte ad accettare, ma da ciò che si rifiutano di compromettere. Questo è uno di quei momenti. Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo FIFA appartiene al calcio.

Appartiene per sempre. E finché l’Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita».

La reazione internazionale e le possibili conseguenze

La UEFA e le sue 55 federazioni nazionali hanno raggiunto un accordo unanime per non prendere parte alle competizioni FIFA, in netta opposizione al progetto che prevede la vendita di una quota del Mondiale a investitori privati vicini alla famiglia Trump. Questa decisione, maturata durante una riunione d’urgenza, segna una frattura senza precedenti tra le due principali istituzioni calcistiche mondiali.

Le implicazioni di questo conflitto potrebbero essere significative e di vasta portata. Se la situazione dovesse aggravarsi, si profilano scenari impensabili, come la potenziale non partecipazione delle nazionali di Spagna e Portogallo al prossimo Mondiale del 2030, che dovrebbe svolgersi, in parte, proprio nei loro stadi.