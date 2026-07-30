È scontro aperto tra UEFA e FIFA. La federazione europea, guidata da Aleksander Ceferin, ha annunciato un boicottaggio totale delle competizioni FIFA da parte delle sue 55 federazioni nazionali. La protesta durerà finché non verrà ritirata la proposta di cedere quote a investitori privati, presentata dal presidente FIFA, Gianni Infantino, per aprire la proprietà della Coppa del Mondo e altri tornei a capitali esterni. La decisione, presa giovedì in una riunione d’urgenza, è stata motivata dalla dichiarazione UEFA che la Coppa del Mondo non è in vendita, essendo un’eredità sportiva inalienabile.

La proposta è stata definita “irresponsabile e indifendibile”, criticando la sua concezione segreta e la mancanza di consultazione.

Le ragioni dell’opposizione UEFA

Secondo la UEFA, l’ingresso di investitori esterni nelle competizioni FIFA altererebbe irreversibilmente il calcio. Il “rendimento commerciale diventerebbe un obbligo permanente” e “le aspettative degli investitori una pressione quotidiana”. Le decisioni sul futuro del calcio non sarebbero più guidate dagli interessi dello sport, ma da quelli degli azionisti. Questo modello, ha ribadito la UEFA, non ha posto nel calcio mondiale e non verrà mai legittimato.

La federazione europea ha chiarito che nessuna nazionale UEFA parteciperà a competizioni FIFA finché le proposte di privatizzazione rimarranno in vigore, a meno di un loro completo abbandono e di garanzie vincolanti contro future aperture alla proprietà privata.

Il boicottaggio si estende a tutte le competizioni FIFA (maschili, femminili e per club).

Implicazioni della frattura

Questa misura rappresenta una frattura senza precedenti tra UEFA e FIFA, con potenziali conseguenze drastiche: se la situazione non si risolve, alcune nazionali europee potrebbero non partecipare ai prossimi Mondiali, inclusi quelli del 2030. Il piano di Infantino prevede la creazione di una società controllata (Ffe) per gestire commercialmente i tornei FIFA, con apertura di una quota di minoranza a investitori privati, tra cui la società americana Thrive Eternal. La reazione europea è stata immediata e compatta, con le 55 associazioni nazionali unite nell'opposizione unanime alla proposta FIFA.

La decisione di boicottare, confermata da fonti indipendenti, è stata presa all’unanimità giovedì. L’assenza delle nazionali europee dai tornei FIFA, qualora il boicottaggio si concretizzasse, rappresenterebbe una crisi senza precedenti nel calcio mondiale.