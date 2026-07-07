Larissa Iapichino ha riscritto una pagina importante dell'atletica italiana, stabilendo il nuovo record nazionale nel salto in lungo. L'impresa è avvenuta durante la prestigiosa tappa di Diamond League a Eugene, in Oregon, dove l'atleta fiorentina, nata nel 2002 e tesserata per le Fiamme Oro, ha superato il primato che per oltre venticinque anni era appartenuto a sua madre, la leggendaria Fiona May. Il salto decisivo di Iapichino, realizzato al primo tentativo con un vento favorevole nei limiti regolamentari (+1.8), ha raggiunto la misura di 7,12 metri, migliorando di un solo centimetro il 7,11 metri che May aveva stabilito a Budapest nell'agosto del 1998.

Questo risultato storico per la quasi ventiquattrenne Iapichino si inserisce in un momento di grande fermento per l'atletica azzurra, che vede cadere monumenti sportivi che resistevano da decenni. Dopo il salto da record, Larissa Iapichino ha proseguito la gara registrando tre nulli, una rinuncia e un salto di misura inferiore. Nonostante la vittoria finale nella competizione sia andata alla padrona di casa, la statunitense Tara Davis-Woodhall, con un salto di 7,13 metri, per Iapichino la giornata rimarrà indubbiamente memorabile, celebrando non solo il suo nuovo primato personale ma anche un significativo traguardo nazionale. L'evento assume un valore ancora più profondo e quasi unico nel panorama sportivo tricolore, trattandosi di una figlia che supera il record della propria madre, un'eredità sportiva che si rinnova.

Leonardo Fabbri: trionfo nel getto del peso e primato mondiale stagionale

La giornata di successi per i colori italiani a Eugene non si è limitata alla pedana del salto in lungo. Anche Leonardo Fabbri, altro talento fiorentino e uno dei principali specialisti del getto del peso a livello internazionale, ha brillato con una prestazione eccezionale. L'atleta ha conquistato la vittoria nella seconda tappa stagionale della Diamond League, realizzando un lancio straordinario di 22,74 metri già al primo tentativo.

Questa misura non solo gli ha assicurato il primo posto con autorità, ma rappresenta anche il primato mondiale stagionale della disciplina, consolidando ulteriormente la sua posizione ai vertici della classifica mondiale.

Fabbri si è imposto nettamente sulla concorrenza, lasciando il secondo classificato, il giamaicano Rajindra Campbell, a una distanza significativa con 22,16 metri, dimostrando una superiorità indiscussa.

I trionfi di Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri a Eugene sono l'ennesima conferma del periodo d'oro che sta vivendo l'atletica italiana. Questi successi, che vedono atleti azzurri riscrivere la storia e imporsi a livello internazionale, aggiungono un altro tassello a un decennio memorabile per il movimento sportivo tricolore, promettendo ancora grandi emozioni e risultati futuri.