Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – Giro dell’Italia a Vela fa tappa per la prima volta all’Isola d’Elba, scegliendo Portoferraio come cuore pulsante dell’evento dal 5 all’8 luglio 2026. Dopo l’appuntamento di Napoli, l’iniziativa approda nel suggestivo scenario del Porto Vecchio, dove alla Calata Buccari prenderà vita il Villaggio della Vela. Questo spazio, ad accesso gratuito, offrirà al pubblico l’opportunità unica di immergersi nel mondo del mare, andando oltre le semplici regate, attraverso una vasta gamma di attività pensate per ogni età.

Il Cuore dell’Evento: Organizzazione e Discipline Veliche

Giunto alla sua sesta edizione, il Marina Militare Nastro Rosa Tour è frutto della sinergia tra Difesa Servizi spa, la Marina Militare e Ssi Sport & events. L’iniziativa gode del prestigioso patrocinio del Coni e del supporto della Fiv, oltre alla partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i giovani e del Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026. L’evento si distingue per la sua capacità di unire sport, istituzioni e territori in un racconto corale che celebra l’Italia e il suo legame profondo con il mare.

La manifestazione racchiude l’essenza dello sport velico attraverso tre spettacolari discipline.

L’Offshore vedrà lunghe e impegnative navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologicamente avanzati Figaro Bénéteau 3, i primi monotipi di serie dotati di foil. L’Inshore offrirà regate avvincenti a ridosso della costa, con i piccoli e velocissimi Waszp. Infine, il Board proporrà l’adrenalinica disciplina acrobatica del Wing Foil, promettendo grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico è eccezionalmente elevato, grazie alla partecipazione di dieci equipaggi di primissimo piano, composti da atleti olimpionici, esperti skipper oceanici e promettenti giovani talenti della vela mondiale.

Il Villaggio della Vela: Un Centro di Incontri e il "Progetto Giovani"

Il tema centrale dell’edizione 2026, "Giovani, Mare e Futuro - Valore Paese Italia", sottolinea il ruolo preminente delle nuove generazioni.

A loro è dedicato il "Progetto Giovani", nato da un accordo strategico tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Realizzato in collaborazione con la Fiv e la Capitaneria di Porto, il progetto avrà una giornata interamente dedicata il 6 luglio, offrendo ai partecipanti esperienze formative e di sensibilizzazione.

Il Villaggio della Vela si configura come un vero e proprio polo di attrazione, ospitando aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, oltre a food truck e spazi conviviali. Le attività, tutte a ingresso libero, sono state concepite per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di tutte le età. Il programma prevede momenti divulgativi, workshop specifici legati al "Progetto Giovani", incontri tematici e spettacoli musicali.

All’interno del Villaggio saranno inoltre presenti l’infopoint ufficiale del Marina Militare Nastro Rosa Tour e lo stand di merchandising del brand Zona Militare club, offrendo ulteriori opportunità di approfondimento e interazione.

Valori Fondanti: Disciplina, Spirito di Squadra e Leadership

L’evento va ben oltre la competizione sportiva, ergendosi a veicolo di valori cruciali. "La vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide", si legge nella presentazione dell’iniziativa. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma così un appuntamento che non solo celebra lo sport e il mare, ma rafforza anche il senso di appartenenza e i principi etici che contraddistinguono la Marina Militare, ispirando le nuove generazioni a riconoscere nel mare un simbolo di crescita e futuro per l’intera nazione.