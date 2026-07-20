Il nome di Mason Miller, uno dei migliori closer della Major League Baseball, continua a dominare il mercato dei trasferimenti. Il ventisettenne è al centro delle voci di trade, mentre i San Diego Padres riflettono sulle strategie per il finale di stagione. Nonostante le difficoltà della squadra, Miller ha vissuto una stagione dominante, la sua prima completa con San Diego, registrando numeri impressionanti: 75 strikeout in 40.2 inning, con una ERA di 0,89 e un WHIP di 0,84. La sua performance rappresenta una delle poche note positive in un’annata complicata per i Padres, che faticano sia in attacco sia nella rotazione dei lanciatori.

I Padres, partiti con l’ambizione di contrastare i Los Angeles Dodgers nella NL West, hanno visto svanire rapidamente le speranze di competere per il titolo. Attualmente, la squadra si trova in coda per produzione di punti e la rosa non sta rispettando le aspettative. In questo contesto, il presidente delle operazioni di baseball, A.J. Preller, ha mantenuto un approccio cauto riguardo alle intenzioni del club, dichiarando: “Entreremo nel processo a mente aperta per vedere cosa c'è là fuori e cosa può aiutare il nostro club... se dobbiamo andare in un'altra direzione. Tutto è sul tavolo.”

Le squadre interessate a Mason Miller

Diverse franchigie di alto profilo hanno mostrato interesse per Miller.

Tra queste, i Philadelphia Phillies potrebbero considerare un sacrificio significativo per rafforzare il bullpen, soprattutto dopo l’infortunio che ha messo fine alla stagione di Brad Keller. I Milwaukee Brewers, noti per la profondità del loro settore giovanile e con una chiara prospettiva di competitività, vedono in Miller un investimento a lungo termine, grazie al suo controllo contrattuale che si estende fino al 2029. Gli Atlanta Braves, già dotati di un bullpen d’élite, potrebbero aggiungere Miller per rendere la loro squadra ancora più impenetrabile nei finali di partita. Anche i New York Yankees, pur militando nell’American League, rappresentano una possibile destinazione per un rinforzo decisivo in vista dei playoff, qualora volessero puntare a un closer di livello mondiale.

Preller ha inoltre evidenziato che la decisione finale dipenderà anche dai risultati che la squadra otterrà nella seconda metà di luglio. “Prepariamoci per il Day 2 del Draft [domenica], vinciamo un paio di partite e speriamo di mettere la nostra squadra in una posizione migliore... Mason è il migliore, le persone saranno sempre interessate a chi è il migliore nel proprio mestiere. Da quando abbiamo effettuato lo scambio, ha reso quanto si potesse desiderare. La nostra intenzione è ancora la stessa di quando abbiamo fatto lo scambio l’anno scorso,” ha affermato.

Scenari futuri per i San Diego Padres

Il futuro di Miller rimane incerto. Se i Padres riusciranno a ottenere risultati positivi nelle prossime settimane, il closer potrebbe rimanere a San Diego.

In caso contrario, la società potrebbe valutare seriamente le offerte per il suo rilievo di punta, con l’obiettivo di acquisire giovani prospetti e ricostruire una rosa più competitiva. Il valore di Miller sul mercato è indubbiamente elevato, ma è improbabile che il ritorno potenziale eguagli il prezzo pagato nel 2025, quando la squadra cedette il prospetto numero 3 Leo De Vries. La situazione è in continua evoluzione e ogni decisione sarà attentamente ponderata in base alle prospettive di classifica e alle opportunità offerte dal mercato. Miller, con le sue prestazioni eccezionali, è una delle pedine più ambite per le squadre in corsa per i playoff, ma i San Diego Padres non escludono alcuna opzione per il bene del club.