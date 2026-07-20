La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, disputata a New York, è stata teatro di una partita estremamente nervosa, segnata da una maxi rissa nel secondo tempo e da pesanti infortuni che hanno condizionato la prestazione dell'Albiceleste, influenzando profondamente l'andamento della gara.

Scontri in campo: la maxi rissa e le ammonizioni

Il momento di maggiore tensione si è verificato al 52’ minuto, quando Leandro Paredes, subentrato da pochi minuti, ha commesso un fallo molto duro a metà campo. L'intervento gli è costato un cartellino giallo e ha immediatamente scatenato la rabbia dei giocatori spagnoli.

La situazione è degenerata in una maxi rissa, che ha richiesto l'intervento energico dell'arbitro Vincic per sedare gli animi. Questo episodio ha sottolineato il clima già estremamente nervoso della finale.

Emergenza difensiva: gli infortuni di Martinez e Romero

L'Argentina ha dovuto affrontare due infortuni cruciali che hanno compromesso la sua solidità difensiva. Già al 44’ minuto, il difensore centrale Lisandro Martinez è stato costretto a uscire dal campo per un problema fisico, sostituito da Nicolás Otamendi. L'infortunio, che si presume alla coscia destra, è avvenuto dopo un cartellino giallo per un intervento su Mikel Oyarzabal. La sua assenza è stata un duro colpo, data la sua importanza, avendo disputato sette delle otto partite del torneo.

La situazione è peggiorata al 70’ minuto, quando anche il compagno di reparto, Romero, si è accasciato a terra per un infortunio, rendendo necessaria la sostituzione con Medina. Trovarsi senza i due centrali titolari in un momento così delicato ha rappresentato una sfida enorme per la gestione difensiva della squadra di Scaloni.

L'impatto delle assenze e la pressione della finale

L'uscita di Lisandro Martinez, difensore del Manchester United, ha costretto l'Argentina a riorganizzare la propria difesa, affidandosi all'esperienza del trentottenne Otamendi. Martinez, con trentacinque presenze in nazionale, era stato un pilastro fondamentale per la squadra, saltando solo un incontro della fase a gironi.

La sua assenza ha creato un vuoto significativo nella retroguardia. La finale, caratterizzata da una prima frazione di gioco molto chiusa e tattica, ha visto l'Argentina difendersi con ordine ma con alcune imprecisioni nella gestione del possesso palla. La combinazione di nervosismo e assenze forzate ha reso la sfida ancora più ardua, evidenziando come la pressione di una finale mondiale possa influenzare profondamente le dinamiche di gioco.