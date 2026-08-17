La free agency NBA ha rallentato sensibilmente nelle ultime settimane, ma sul mercato restano ancora alcuni nomi importanti. Tra questi c'è DeMar DeRozan, sei volte All-Star, che non ha ancora trovato una nuova squadra. Nonostante i 36 anni, il veterano ha mantenuto una buona produttività nell'ultima stagione con i Sacramento Kings e potrebbe rappresentare un'opzione interessante per diverse franchigie.

Cosa può ancora offrire DeMar DeRozan

Il basket è uno sport complesso e spesso la spiegazione più semplice non è quella corretta. In questo caso, però, basta una parola per descrivere ciò che DeRozan può dare a una squadra: punti.

Dal 2013 DeRozan ha fatto registrare una media superiore ai 21 punti ogni 75 possessi. Nell'ultima stagione si è collocato all'86° percentile per volume realizzativo e al 67° percentile per true shooting. Anche la percentuale di assist si è attestata al 75° percentile, a conferma della sua capacità di creare tiri aperti per i compagni grazie alla pressione esercitata dalle sue iniziative offensive.

Storicamente, però, le squadre di DeRozan hanno avuto risultati migliori quando lui era in panchina. Nelle sue 17 stagioni NBA, infatti, la sua squadra è stata peggiore quando era in campo in 13 annate. Le spiegazioni possono essere diverse, ma secondo l'analisi il problema principale è stato il ruolo assegnatogli: DeRozan sarebbe stato più adatto a essere un giocatore offensivo di riferimento dalla panchina, piuttosto che il principale protagonista della squadra.

Se vuole approdare in una squadra competitiva, dunque, DeRozan dovrà probabilmente accettare un ruolo da riserva. L'analisi parte proprio dal presupposto che il giocatore sia disposto a farlo.

Miami Heat

I Miami Heat hanno tutte le caratteristiche per costruire una delle migliori difese della NBA nella stagione 2026-27. A guidare il reparto ci sono due dei difensori più forti e versatili dell'ultimo decennio, Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo. A loro si aggiungono Davion Mitchell, autentico specialista nella difesa sulla palla, e Andrew Wiggins, classico esterno "3-and-D".

Il problema principale è l'attacco. Antetokounmpo resta uno dei migliori giocatori della lega e Adebayo, definito nell'articolo "83-point", potrebbe rappresentare il suo Robin.

Al di fuori di loro due, però, le alternative offensive sono poche.

L'inserimento di DeRozan accanto ad Antetokounmpo e Adebayo sarebbe tutt'altro che semplice. Tuttavia, considerando che potrebbe firmare per il minimo salariale da veterano, Miami potrebbe gestirne i minuti in modo da evitare che condivida contemporaneamente il parquet con entrambi.

Golden State Warriors

I Golden State Warriors stanno ancora cercando di ottenere il massimo da Stephen Curry. Se questo sarà l'obiettivo, la squadra avrà bisogno di qualcuno che possa assumersi il ruolo di principale creatore offensivo nei minuti in cui Curry sarà in panchina, soprattutto considerando l'assenza di Jimmy Butler III all'inizio della stagione.

DeRozan potrebbe rappresentare una soluzione temporanea efficace, consentendo a Butler di recuperare gradualmente la migliore condizione. Il veterano offrirebbe inoltre ai Warriors un'alternativa rispetto al consueto gioco caratterizzato da un intenso movimento di palla e dei giocatori.

Anche in questo caso, il rischio sarebbe limitato dal possibile ingaggio al minimo salariale: se l'esperimento non dovesse funzionare, il costo dell'operazione sarebbe comunque contenuto.

Detroit Pistons

I Detroit Pistons sono stati criticati per non aver trovato durante questa offseason una seconda opzione credibile da affiancare a Cade Cunningham. DeRozan, però, non sarebbe quel giocatore.

Il suo eventuale arrivo servirebbe piuttosto a garantire alla squadra un altro giocatore capace di gestire il pallone e guidare l'attacco quando Cunningham avrà bisogno di riposare.

L'operazione difficilmente basterebbe a placare il malcontento dei tifosi dei Pistons nei confronti della dirigenza, ma permetterebbe comunque alla squadra di aggiungere una pedina di profondità di valore dalla panchina.