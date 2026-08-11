Brandon Nakashima ha compiuto un passo significativo nella sua carriera, assicurandosi l'accesso alla sua prima semifinale in un prestigioso torneo ATP Masters 1000. L'importante traguardo è stato raggiunto a Montreal, dove il tennista statunitense, originario di San Diego, ha affrontato e superato con autorità l'italiano Luciano Darderi. Il match, durato 77 minuti, ha visto Nakashima dominare la contesa dall'inizio alla fine, imponendosi con un netto 6-2, 6-3.

La prestazione del venticinquenne Nakashima è stata esemplare, in particolare per quanto riguarda il servizio.

Ha messo a segno ben undici ace, commettendo un solo doppio fallo, e ha dimostrato una solidità impressionante vincendo trenta dei trentasei punti giocati con la prima di servizio. L'americano non ha mai perso il proprio turno di battuta, annullando con efficacia tutte e quattro le palle break che ha dovuto affrontare. Questa vittoria non solo lo proietta in semifinale a Montreal, ma segna anche la quattordicesima semifinale in carriera per Nakashima, la quinta raggiunta in questa stagione.

Un percorso di crescita e la nuova guida tecnica

Il percorso di crescita di Nakashima ha avuto un'accelerazione evidente da giugno, mese in cui ha intrapreso la collaborazione con Wayne Ferreira. L'ex Top 10 mondiale, noto anche per essere stato compagno di doppio di Roger Federer, ha guidato il tennista californiano a raggiungere la semifinale in ben tre dei quattro tornei disputati sotto la sua supervisione.

A Montreal, Nakashima ha saputo sfruttare al meglio le sue qualità al servizio, alternando una precisione millimetrica a una notevole varietà di rotazioni, strategie che hanno messo costantemente in difficoltà Darderi. Nel corso del primo set, l'americano ha conquistato sedici dei diciannove punti al servizio e ha piazzato quattro ace, chiudendo il parziale in soli ventisei minuti con grande determinazione.

La solidità di Nakashima si è mantenuta intatta anche nel secondo set, dove ha brillato per la sua capacità di avanzare a rete, vincendo nove dei dodici punti giocati in questa fase del gioco. Un momento cruciale è stato il punto decisivo ottenuto con un eccezionale servizio e volée di diritto, che gli ha permesso di portarsi sul 3-2.

Nonostante i tentativi di reazione di Darderi, che ha trovato un ace per pareggiare sul 3-3, l'italiano ha ceduto il servizio nel momento più critico, commettendo il sesto doppio fallo della partita. Nakashima ha poi sigillato la vittoria al secondo match point, approfittando di un errore finale dell'avversario che ha mandato la palla in rete.

Un'edizione storica per il torneo di Montreal

L'edizione di quest'anno del torneo di Montreal si distingue per un dato senza precedenti nella storia dei Masters 1000: tutti gli otto tennisti che hanno raggiunto i quarti di finale sono nati nel XXI secolo, un evento mai verificatosi prima. Tra questi giovani talenti, Nakashima, classe 2001, si presenta come il più "veterano", mentre lo spagnolo Rafa Jódar, nato nel 2006, è il più giovane del gruppo.

L'assenza di figure di spicco come Novak Djokovic e le inattese eliminazioni di altri favoriti hanno contribuito a rendere questa edizione particolarmente aperta e a mettere in risalto la nuova generazione di tennisti, promettendo un futuro entusiasmante per il circuito.

Ora, il ventottenne Nakashima, testa di serie numero ventotto, si prepara ad affrontare in semifinale il vincitore dell'incontro tra il diciannovenne Jódar e il ventiduenne francese Arthur Fils. L'obiettivo è chiaro: conquistare un posto nella sua prima finale in un Masters 1000 e continuare a scrivere la storia di questo torneo.