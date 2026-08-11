La Nazionale italiana di nuoto in acque libere si prepara a un appuntamento cruciale: i Campionati Europei di nuoto a Parigi. L'evento, che vedrà gli atleti azzurri sfidarsi nelle acque della Senna, si terrà dal 4 all’8 agosto. La Federazione Italiana Nuoto ha ufficializzato la lista dei convocati, lo staff tecnico e il dettagliato programma delle gare, alimentando l'attesa per le performance dei nostri campioni.

I protagonisti azzurri e lo staff tecnico

La squadra italiana schiera nomi di spicco, pronti a contendersi le medaglie europee. Tra gli atleti di punta figurano Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli e Domenico Acerenza per il settore maschile.

Per quello femminile, la formazione include Ginevra Taddeucci, Linda Caponi, Giulia Berton, Barbara Pozzobon, Noemi Cesarano e Rebecca Rimoldi. A guidare il gruppo, con un ruolo di coordinamento tecnico e logistico, sarà Stefano Rubaudo. Il team tecnico si avvale dell'esperienza di Fabrizio Antonelli, Giovanni Pistelli e Pietro Bonanno, mentre il supporto medico è garantito da Sergio Crescenzi e l'assistenza fisioterapica da Giuseppe Iuvaro. Una squadra completa e preparata per affrontare le sfide che attendono nella capitale francese.

Il calendario delle gare nella Senna

Le competizioni si svolgeranno nelle suggestive acque della Senna, con partenza fissata dal Pont de Grenelle. Il programma è intenso e prevede diverse specialità.

Martedì 4 agosto, la giornata si aprirà alle ore 10:00 con la 10 km maschile, seguita nel pomeriggio, alle 14:30, dalla 10 km femminile. Mercoledì 5 agosto sarà la volta delle gare sulla distanza più breve: dalle 10:00 si terrà la 5 km maschile e dalle 14:30 la 5 km femminile. Giovedì 6 agosto è stato designato come giorno di riposo, permettendo agli atleti di recuperare le energie. Le emozioni riprenderanno venerdì 7 agosto, con la 3 km knockout femminile alle 10:00 e la 3 km knockout maschile alle 15:00. La chiusura dei Campionati Europei di nuoto in acque libere sarà sabato 8 agosto, con la spettacolare staffetta mista 4×1500, in programma dalle 10:00.

I Campionati Europei di nuoto: un evento multidisciplinare

Le gare in acque libere rappresentano solo una delle cinque affascinanti discipline che compongono i Campionati Europei di nuoto, un grande evento sportivo che animerà Parigi tra la fine di luglio e la metà di agosto. L'articolato programma include, oltre al nuoto in acque libere, anche il nuoto in vasca, i tuffi, il nuoto artistico e i tuffi dalle grandi altezze. Le prove di nuoto in vasca si terranno in un secondo momento, dal 10 al 16 agosto, presso l’Olympic Aquatic Centre, mentre, come già menzionato, le avvincenti gare in acque libere si svolgeranno nella Senna dal 4 all’8 agosto. Questo calendario complessivo offre agli appassionati un'ampia gamma di spettacoli acquatici di altissimo livello.

I Campionati Europei degli sport acquatici si svolgeranno complessivamente a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il nuoto in vasca è fissato dal 10 al 16 agosto, mentre le competizioni in acque libere animeranno la Senna dal 4 all’8 agosto. Il programma generale include anche le discipline di nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze, che saranno ospitate sia presso l’Olympic Aquatic Centre che lungo il pittoresco fiume parigino, trasformando la capitale francese nel cuore degli sport acquatici europei per quasi tre settimane.