Con i roster delle squadre NBA ormai quasi definiti, l'attesa per la nuova stagione cresce e le prime valutazioni sulle forze in campo iniziano a delinearsi. Le più recenti classifiche confermano gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs ai vertici, seguiti da Philadelphia 76ers e New York Knicks. Questa graduatoria, aggiornata rispetto al precedente ranking, evidenzia movimenti significativi sia nelle posizioni di testa sia tra le squadre meno quotate.

Le posizioni di vertice e le squadre in ascesa

Gli Oklahoma City Thunder mantengono saldamente la prima posizione, confermando le aspettative della vigilia.

I San Antonio Spurs si piazzano immediatamente alle loro spalle, mentre i Philadelphia 76ers e i New York Knicks completano le prime quattro posizioni, consolidando la loro presenza nell'élite. Si registra una notevole crescita per i Miami Heat, che compiono un balzo dal decimo al quinto posto, e per i Cleveland Cavaliers, che avanzano dal dodicesimo al settimo. I Toronto Raptors si attestano all’ottavo posto, mentre i Los Angeles Lakers e i Detroit Pistons chiudono la prestigiosa top ten.

La classifica non manca di evidenziare anche alcune flessioni inattese: i Boston Celtics scendono dall'ottava alla dodicesima posizione, e i Charlotte Hornets perdono terreno, passando dal tredicesimo al diciannovesimo posto.

In controtendenza, i Memphis Grizzlies realizzano un significativo balzo in avanti, migliorando dal ventottesimo al venticinquesimo posto.

Analisi delle dinamiche e prospettive future

Le Power Rankings rappresentano uno strumento di valutazione dinamico, costantemente influenzato dai movimenti di mercato e dalle prestazioni nelle fasi di preparazione. I San Antonio Spurs hanno dimostrato una notevole solidità contro avversari di primo piano, mentre i New York Knicks hanno impressionato con una lunga serie di vittorie nei playoff. Gli Oklahoma City Thunder, pur avendo affrontato alcuni infortuni chiave, rimangono tra le squadre favorite grazie al talento emergente di Chet Holmgren.

Tra le formazioni in ascesa, i Miami Heat sono stati particolarmente elogiati per la loro difesa d'élite e la capacità di transizione, elementi che li rendono una minaccia costante.

I Cleveland Cavaliers, pur mantenendo un nucleo competitivo, potrebbero beneficiare di ulteriori innesti per consolidare la loro posizione. I Boston Celtics, pur avendo modificato il proprio assetto, puntano su nuovi equilibri per risalire la classifica. Il mercato, infine, rimane aperto e alcune squadre, come i Los Angeles Lakers, sono ancora in attesa di definire il proprio assetto definitivo in vista dell'inizio della stagione.