Ovindoli, pittoresca località in provincia dell'Aquila, si appresta ad accogliere la quinta edizione della 'Longevity Run Summer Edition', un evento di spicco interamente dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione di uno stile di vita sano. L'iniziativa, fortemente voluta e promossa dalla prestigiosa Fondazione Policlinico universitario 'Agostino Gemelli', si svolgerà nelle giornate del 22 e 23 agosto. Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Villaggio della Prevenzione, allestito con cura in piazza San Rocco, dove i partecipanti avranno l'opportunità di usufruire di check-up gratuiti.

Questi controlli saranno eseguiti da un team di specialisti della Fondazione, sotto l'attento coordinamento del professor Francesco Landi.

Il momento culminante dell'evento sarà la corsa non competitiva, in programma per la mattinata di domenica, con partenza fissata alle ore 10 dal suggestivo Parco della Pinetina. Questa edizione della corsa assume un significato particolarmente toccante: sarà infatti un'occasione sentita per commemorare la memoria di Stefano Faccia, un giovane e promettente maestro di sci aquilano che è tragicamente scomparso nel 2022, all'età di soli ventuno anni, a causa di una grave malattia. Il suo ricordo sarà un monito e un'ispirazione per tutti i partecipanti.

Sport, Prevenzione e Natura: Un Binomio Vincente per la Salute

Il professor Landi, figura di spicco come ordinario di Medicina interna all’Università del Sacro Cuore e direttore del Dipartimento scienze dell’invecchiamento del Gemelli, ha voluto sottolineare l'inscindibile legame tra gli elementi cardine di questa tappa: “In questa tappa della manifestazione sport, prevenzione e natura sono strettamente connessi.” Ha poi proseguito evidenziando come “La Longevity Run è un progetto che evidenzia il ruolo dello sport come strumento essenziale per mantenersi in salute e come forma di prevenzione. Anche la natura svolge un ruolo importante: praticare attività fisica all’aperto, immersi nel verde, favorisce il benessere del corpo e della mente.”

All'interno del ben organizzato Villaggio della Prevenzione, gli specialisti del Gemelli offriranno gratuitamente a ciascun partecipante una valutazione approfondita dei principali fattori di rischio cardiovascolare e un'analisi degli stili di vita individuali, includendo aspetti cruciali come il fumo, l'attività fisica e le abitudini alimentari.

Saranno inoltre effettuate misurazioni precise di peso e altezza, con il calcolo dell’indice di massa corporea, e verranno rilevati i valori di pressione arteriosa, glicemia e colesterolo, fornendo un quadro completo della condizione fisica.

Il Tour Nazionale della Longevità: Un Impegno Diffuso per il Benessere

Dopo l'appuntamento abruzzese, la Longevity Run 2026 proseguirà il suo percorso itinerante toccando altre significative località italiane, tra cui San Gabriele di Piozzano, Gaeta e Roma. Questo progetto ambizioso, frutto della sinergia tra i medici del Policlinico Gemelli e i ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si prefigge l'obiettivo primario di sensibilizzare i cittadini sull’importanza cruciale della prevenzione cardiovascolare e sull’adozione consapevole di stili di vita salutari.

Il calendario 2026, con i suoi undici appuntamenti distribuiti su tutto il territorio nazionale, testimonia il crescente successo e la capillare diffusione di questa lodevole iniziativa.

La Longevity Run si afferma così come un appuntamento di riferimento imprescindibile per tutti coloro che desiderano investire attivamente nella propria salute attraverso la pratica dello sport e l'adozione di misure di prevenzione, valorizzando al contempo lo straordinario patrimonio naturale e paesaggistico dei territori che ospitano le diverse tappe.