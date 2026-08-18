Il ciclista sloveno Primož Roglič è stato ufficialmente confermato al via della Vuelta a España, in programma da sabato prossimo a Monaco. La notizia arriva a meno di un mese da un incidente stradale che lo ha visto coinvolto durante un allenamento, sollevando preoccupazioni sulla sua condizione. Il team Red Bull‑Bora‑Hansgrohe ha annunciato la sua partecipazione, affidando al 36enne il ruolo di capitano, soprattutto in assenza del belga Remco Evenepoel.

“Il nostro primo obiettivo sarà vincere una tappa, e anche più di una, la classifica generale con Primož, anche se dobbiamo essere pragmatici vista la sua preparazione molto diversa rispetto a quella pianificata”, ha dichiarato il direttore sportivo Sven Vanthourenhout, sottolineando le sfide poste dalla condizione fisica del campione in vista di questa importante competizione.

Roglič: il ritorno dopo l'incidente e le ambizioni

Roglič, assente al Tour de France, ha subito un incidente a fine luglio che lo ha costretto a rinunciare a corse come la Clásica di San Sebastián e la Vuelta a Burgos. Nonostante ciò, il team ha confermato la sua presenza alla Vuelta, dove lo sloveno è già stato quattro volte vincitore. L'obiettivo è metterlo in luce nella corsa che ha dominato in passato, dimostrando la sua resilienza e la sua determinazione a competere ai massimi livelli.

La sfida si fa ancora più intensa per la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta a conquistare per la prima volta la Vuelta e arricchire ulteriormente il suo già impressionante palmarès. Questo confronto tra i due fuoriclasse sloveni promette di essere uno dei momenti salienti della corsa.

Pogacar alla Vuelta: l'obiettivo del palmarès

Il suo principale avversario sarà Tadej Pogacar, che torna alla Vuelta a España per la prima volta dal suo debutto nel 2019, quando ottenne tre vittorie di tappa e il terzo posto finale. Il suo team, UAE Team Emirates‑XRG, ha ufficializzato la sua partecipazione, confermando una formazione equilibrata e di esperienza. Il rientro di Pogacar rappresenta un’occasione importante per completare il suo palmarès con l’unica grande corsa a tappe che ancora manca, e si presenta come il favorito numero uno alla vittoria finale, rendendo la sua presenza un fattore determinante per l'esito della competizione.