Spettacolo, tattica e grande coraggio nell'atto conclusivo della Vuelta a Burgos di ciclismo. Sullo storico e temibile traguardo in salita di Lagunas de Neila, il giovane talento Giulio Pellizzari ha firmato una vittoria di grande prestigio, conquistando la frazione regina della corsa spagnola con un attacco magistrale nel finale.

Rozavientos accende la corsa, la Decathlon controlla

I 156 chilometri finali presentavano il conto più salato dell'intera settimana, con due asperità di prima categoria concentrate nel finale: l'Alto de Rozavientos (3,3 km al 9,7%) e l'ascesa conclusiva verso le Lagunas de Neila (6,4 km al 9,1%).

Nelle prime fasi di gara si è formata una fuga numerosa che comprendeva, tra gli altri, gli italiani Gianmarco Garofoli e Vincenzo Albanese, insieme a Afonso Eulalio, Igor Arrieta e Kevin Vermaerke. La corsa è esplosa letteralmente sull'Alto de Rozavientos: Pavel Sivakov è uscito con forza dal gruppo dei migliori, agganciando e superando il compagno di squadra Vermaerke e trovando poi la compagnia del giovane belga Niels Driesen.

Il ricongiungimento decisivo è avvenuto però lungo i tornanti finali verso Lagunas de Neila, dove la Decathlon, mossa dall'obiettivo di blindare la maglia di leader di Felix Gall, ha riassorbito tutti i battistrada.

Il capolavoro di Pellizzari

A tre chilometri dalla vetta è stato proprio il capoclassifica Felix Gall a rompere gli indugi con una prima accelerazione secca.

Oscar Onley e Giulio Ciccone sono stati i più pronti nel rispondere all'attacco dell'austriaco, ma un momento di studio tra i grandi ha permesso il rientro di un gruppetto ristretto.

In quella fase di incertezza si è inserito Pablo Torres. Con grande fiuto e tempismo perfetto, Giulio Pellizzari si è fiondato sulla ruota dello spagnolo, per poi rilanciare con potenza sull'ultimo tratto severo della salita, isolandosi al comando.

Il tentativo di rimonta finale di Oscar Onley si è rivelato tardivo: Pellizzari ha tagliato il traguardo a braccia alzate, imponendosi con 3 secondi di margine sul britannico e su Felix Gall, e 5 secondi su Giulio Ciccone.

Classifica finale: Gall mantiene il primato

Grazie al terzo posto di giornata e all'eccellente gestione della salita finale, Felix Gall si aggiudica la classifica generale finale della Vuelta a Burgos.