Un tragico lutto ha colpito il calcio tarantino. Il giovane portiere di 17 anni Michael Lomartire ha perso la vita dopo un incidente stradale. Il calciatore era in sella sulla sua moto Yamaha 125, in un rettilineo nella zona di Sava ha perso il controllo della moto fino ad andare a sbattere contro un muretto. Il mezzo ha proseguito la sua corsa per un centinaio di metri prima di fermarsi nelle campagne vicine. I soccorsi del 118 sono stati avvertiti tempestivamente ma ogni tentativo di rianimazione non è servito a tenerlo in vita. Il giovane indossava il casco, che evidentemente non è bastato per proteggerlo adeguatamente.

Il giovane era un amante del calcio e delle moto

I carabinieri della stazione di Sava sono intervenuti sul posto con due pattuglie. Iniziate le indagini per capire i motivi per cui Michael ha perso il controllo della sua moto. Il magistrato ha dato l'autorizzazione per il trasporto del corpo del giovane nell'obitorio del cimitero del Suo Paese. Prima di questo è sopraggiunta anche la famiglia. Alla vista del ragazzo, la mamma e la sorella sono state colte da malore. Michael era molto conosciuto nella cittadina savese, essendo un promettente portiere. A 13 anni giocava già nelle giovanili della Real Sava, società che attualmente milita nel campionato d'Eccellenza pugliese. Il portiere aveva la passione per il calcio ma anche per le moto, come si può notare sull'immagine di profilo del suo profilo di Instagram.

Ad ufficializzare la scomparsa del ragazzo è stato anche il Delegato Provinciale FIGC LND di Taranto Fabio Torio. In un comunicato, il dirigente ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia Lomartire e alla società calcistiche in cui ha giocato il portiere.

Alcuni utenti hanno criticato la mancata manutenzione di alcune strade di Sava

Tanti i messaggi di vicinanza da parte degli utenti che hanno commentato la notizia su alcuni giornali locali. Alcuni dei quali molto critici nei confronti della manutenzione stradale nella cittadina di Sava. A detta di molti il rischio di incidenti stradali è notevole in alcune strade della cittadina pugliese.

Un utente ha scritto: "Entra in gioco sempre la fatalità è vero, però quanto influisce la non curanza e la poca manutenzione della viabilità? Alberi sul ciglio che impediscono la visibilità e le radici che creano dossi sull',asfalto pericolosissimi". Un altro utente ha aggiunto: "Non c'è una delle strade provinciali che circondano Sava che non presenta insidie pericolosissime. Gli alberi piantumati diversi anni fa troppo vicini alle pareti di recinzioni con gli anni si sono radificati sotto il manto stradale, in modo particolare i pini che la forestale ha distribuito a iosa e i risultati sono sotto gli occhi di tutti".