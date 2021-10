Nelle scorse ore, a Palermo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un ciclista. Questa volta lo sfortunato protagonista è stato un uomo di 60 anni, che si trovava in sella alla sua mountain bike, un modello di bici molto costoso.

In seguito al sinistro, l'uomo ha riportato delle ferite gravi. All'incidente ha assistito anche un uomo, un passante di 55 anni che si trovava a piedi proprio nei pressi di dove è avvenuto il sinistro. Però il testimone ha deciso non di aiutare la vittima, bensì di rubargli la bicicletta.

Il ladro ha caricato la bici nella sua auto, ma è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Nei momenti subito successivi all'incidente, come facilmente immaginabile, sul luogo vi era molta confusione. Approfittando di questo, il testimone oculare ha dunque deciso di avvicinarsi al mezzo (incustodito in quanto il suo legittimo proprietario era ferito). Una volta a ridosso della bici, l'ha presa con sé e si è diretto verso la propria auto, parcheggiata poco distante dalla zona. Raggiunto il mezzo, ha caricato a bordo la bici e se ne è andato. Il ladro, probabilmente, pensava di averla fatta franca, riuscendo a fuggire senza destare nell'occhio. Il 55enne non ha però fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza che, presenti nella zona, hanno ripreso l'uomo in flagranza di reato.

I carabinieri, mediante le immagini, sono riusciti a risalire all'identità del ladro

A questo punto sono intervenuti i militari dell'Arma dei carabinieri, che proprio grazie ai fotogrammi delle telecamere sono riusciti a risalire all'identità del 55enne. Così, nel giro di due giorni, le forze dell'ordine si sono presentate nel domicilio del ladro e hanno effettuato una perquisizione.

Durante tale procedura è stata rinvenuta la bicicletta rubata. L'uomo che ha rubato la mountain bike è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato, mentre la bicicletta recuperata è stata restituita al suo legittimo proprietario.

Il tema degli incidenti ai danni dei ciclisti rimane, nel frattempo, una grande piaga per tutti gli appassionati dei mezzi a due ruote.

Uno degli ultimi sinistri ai danni di utenti in sella a biciclette è quello avvenuto a Eboli, dove un bambino è stato investito da una macchina nella giornata di lunedì 4 ottobre. In questo caso, la macchina che ha travolto il bimbo non si è fermata per prestare soccorso al ferito, facendo perdere le proprie tracce. Il bimbo è comunque rimasto ferito in modo lieve, riportando solo una forte confusione a un polso.