La Regione Siciliana ha ufficialmente confermato l'introduzione della misura denominata "Straccia bollo", un'iniziativa che consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione relativa al pagamento del bollo auto senza incorrere in sanzioni. Questa agevolazione è rivolta specificamente ai cittadini che non hanno provveduto al versamento della tassa automobilistica negli anni precedenti.

L'assessore regionale all'Economia, Marco Falcone, ha evidenziato come questa sanatoria rappresenti un'importante opportunità per i contribuenti di mettersi in regola con i pagamenti, eliminando l'onere di multe o interessi aggiuntivi.

La decisione riflette l'attenzione dell'amministrazione regionale verso le difficoltà economiche che possono aver impedito a molti di rispettare le scadenze dei pagamenti.

L'iniziativa si inserisce in un quadro di supporto alle famiglie siciliane, offrendo una via per sanare le posizioni debitorie pregresse. La sanatoria, secondo quanto comunicato dalla Regione, copre i bolli non pagati fino a una specifica annualità, permettendo così di effettuare il saldo dovuto senza ulteriori aggravi finanziari.

Proroga dei termini e procedure di adesione

La Regione Siciliana ha inoltre stabilito una proroga significativa per l'adesione alla misura "Straccia bollo", fissando la nuova scadenza al 30 giugno.

L'assessore Falcone ha ribadito che questa estensione temporale è stata pensata per offrire maggiore flessibilità ai cittadini, permettendo loro di usufruire appieno di questa opportunità di regolarizzazione.

Per aderire alla sanatoria, i contribuenti interessati dovranno presentare la domanda e procedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine ultimo stabilito. È fondamentale seguire le procedure indicate per beneficiare dell'esenzione da sanzioni e interessi.

Obiettivi del programma "Straccia bollo" per la Regione

Il programma "Straccia bollo", promosso con determinazione dalla Regione Siciliana, persegue un duplice obiettivo: da un lato, favorire l'emersione del sommerso e incentivare i pagamenti spontanei, dall'altro, sostenere concretamente i cittadini che si trovano in difficoltà economiche.

L'iniziativa mira a migliorare la riscossione delle entrate regionali, contribuendo al contempo a un rapporto più equo tra amministrazione e contribuente.

La Regione ha predisposto strumenti informativi e servizi di assistenza per facilitare l'adesione alla sanatoria, garantendo che tutti i cittadini possano accedere facilmente alle informazioni necessarie. L'assessore Falcone ha concluso sottolineando che l'obiettivo primario è quello di "aiutare le famiglie siciliane e semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione", promuovendo un fisco più amico e accessibile.