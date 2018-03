#Whatsapp torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l'applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ma successivamente l'app si è andata via via modificando, soddisfacendo così i numerosi utenti che hanno scelto la piattaforma per rimanere in contatto con il mondo esterno al solo costo della propria connessione a internet. In molti ricorderanno che inizialmente l'applicazione richiedeva il pagamento di un canone annuo, ma dopo che il fondatore di Facecook ha acquisito l'azienda, tutte le funzioni sono diventate totalmente gratuite.

Ecco le due nuove funzioni in arrivo

Mese dopo mese, WhatsApp apporta degli aggiornamenti alla piattaforma per far si che questa sia più efficiente che mai.

Tutte le modifiche [VIDEO] avvenute dai 'primi passi' dell'app fino ad oggi, hanno fatto si che si venisse a creare una piattaforma totalmente completa in cui è possibile compiere diverse azioni oltre che ad inviare messaggi. Le due nuove funzioni hanno proprio lo scopo di migliorare in positivo l'applicazione dal pallino verde. La prima nuova funzione che verrà presto introdotta riguarda i messaggi vocali, i quali sono molto amati per via della loro comodità.

Tramite i messaggi vocali è possibile abbreviare un discorso che, se scritto, impiegherebbe molto più tempo rispetto al normale. La nuova funzione che si presenterà con il prossimo aggiornamento permetterà a tutti gli utenti di riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Spesso può infatti capitare di non ricordare con precisione ciò che si è detto nella registrazione vocale, per cui riascoltare il messaggio è una cosa molto comoda.

L'altra novità

Una novità più significativa riguarda invece i video WhatsApp. A breve verrà inserito un tasto [VIDEO] che permetterà di registrare i video in maniera tempestiva come un solo tocco, proprio come accade attualmente per i messaggi vocali. Un'altra nuova funzione di cui non si sa ancora se arriverà con il prossimo aggiornamento o no, riguarda la possibilità di effettuare dei pagamenti proprio tramite WhatsApp. Questa possibilità risulterà sicuramente molto comoda agli utenti, specialmente a coloro che usano l'applicazione per scopi lavorativi. Ben presto arriverà anche anche una funzione che riguarda la possibilità di ricercare i gruppi in una maniera più veloce. #cellulare #Smartphone