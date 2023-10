Le anticipazioni dal 30 ottobre al 3 novembre de Il Paradiso delle Signore rivelano che Concetta, mamma di Maria, accetterà la proposta della figlia di lavorare in atelier. La donna però, avrà non pochi problemi a causa di Botteri che non la vorrà. Invece, tra Maria e Matteo scatterà il bacio. Puglisi tradirà dunque il suo fidanzato Vito, lontano per lavoro.

Gianlorenzo critica Concetta e non la vuole al Paradiso

Dopo aver accettato con reticenza la proposta di Maria di lavorare in atelier, Concetta si ritroverà a dover affrontare Botteri, che non la vorrà al Paradiso delle signore.

Gianlorenzo metterà Maria in una scomoda situazione, furioso per non essere stato interpellato riguardo all'assunzione di Concetta. La donna, pur di non destare la preoccupazione della figlia, si cimenterà nell'adempiere le richieste estenuanti di Botteri.

Matteo sarà molto preoccupato per le minacce dello strozzino e per la possibilità che possa fare del male alla madre. Sarà Maria ad assistere ad una scena pesante, che riguarderà proprio Portelli. Lo strozzino aggredirà Matteo per strada, ferendolo. Puglisi deciderà di ospitarlo a casa sua e delle altre Veneri.

Quando Irene e Clara scopriranno che Maria sta ospitando Matteo, non saranno per nulla d'accordo. Anche Ciro e Concetta verranno a conoscenza della questione e non ne saranno felici.

Matteo, dopo essere stato curato da Maria, deciderà di andarsene, visti i problemi venutisi a creare per la sua permanenza in casa. Prima di andarsene però, tra lui e Puglisi scatterà un bacio.

Inoltre cresceranno i problemi tra Matilde e Umberto, per via delle idea totalmente diverse riguardo alla Galleria Milano Moda. Vittorio e Frigerio s'incontreranno per una cena, dai risvolti romantici.

Matilde ci terrà però a mettere un freno all'attrazione con Conti. Anche quest'ultimo riterrà di dover fare un passo indietro, nonostante i suoi forti sentimenti per Matilde.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Tullio vede Elvira vicina a Salvatore

A Milano tutti saranno in fermento per l'inaugurazione della nuova metropolitana e anche il Paradiso verrà coinvolto nell'evento.

Elvira e Salvatore si ritroveranno a lavorare fianco a fianco, creando una situazione d'imbarazzo. Tullio deciderà di fare una sorpresa alla fidanzata e si recherà al Paradiso, dove troverà Salvatore ed Elvira molto vicini.

Gloria ed Ezio si ritroveranno a parlare con Matilde e Vittorio riguardo alla situazione dei terreni. Umberto vorrà convincere Tancredi a mettere i bastoni tra le ruote a Matilde. Frigerio invece, vorrà stupire il marito, non tenendo conto però della Galleria Milano Moda.