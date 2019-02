Annuncio

Nella giornata di oggi, Activision ha rilasciato un nuovo entusiasmante trailer di Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake del classico per PlayStation sviluppato da Naughty Dog, rilasciato sul mercato nel 1999. L'idea di un remake di questo gioco nasce dal successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, rivisitazione dei primi tre capitoli della serie che ha come protagonista Crash Bandicoot, attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. L'annuncio del remake è stato fatto in occasione dei passati Game Awards, durante i quali God of War, gioco sviluppato da Santa Monica Studio, ha vinto il titolo di Miglior Gioco dell'Anno.

CTR Nitro-Fueled: il contenuto del trailer

Nel nuovo video di CTR Nitro-Fueled rilasciato da Activision nelle ultime ore possiamo dare un'occhiata ad alcuni dei tracciati di gioco.

Il nuovo titolo sviluppato da Beenox presenta asset del tutto nuovi, ricreati in modo tale da rimanere fedeli all'originale, dando però nuova linfa vitale a tutti i contenuti. Come possiamo vedere dal filmato infatti, il remake gode di nuove texture di qualità estremamente superiore all'originale. I personaggi di gioco sono stati del tutto rinnovati e anche i veicoli sembrano ora del tutto differenti grazie alla nuova resa grafica.

Nel gioco saranno inoltre presenti alcuni nuovi tracciati, nuovi potenziamenti, nuove armi e kart da utilizzare e i giocatori avranno la possibilità di sfidare i propri amici nella nuova modalità online per cercare di scalare la classifica mondiale. Secondo la descrizione presente su Amazon infatti, oltre ai tracciati originali del gioco, saranno presenti nuovi percorsi e nuovi veicoli, alcuni dei quali provenienti direttamente da Crash Nitro Kart, seguito spirituale del titolo rimasterizzato da Beenox, rilasciato su PlayStation 2, GameCube e Xbox nell'ormai ben lontano 2003.

Ecco la data di uscita di Crash Team Racing Nitro-Fueled

Il nuovo remake sviluppato da Beenox sarà reso disponibile il 21 Giugno 2019 su PlayStation 4 ed eccezionalmente su Xbox One e Nintendo Switch. Come ben saprete infatti, la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è stata rilasciata inizialmente come esclusiva Sony su PlayStation 4, ma da dicembre è stata resa disponibile anche su console Microsoft e sulla nuova piattaforma di casa Nintendo. Il titolo è attualmente pre-ordinabile su Amazon alla cifra di 40,98€.