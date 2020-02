Sabato scorso si è tenuto come di consueto l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata hanno fatto il loro ritorno alcuni ex allievi della scuola che hanno partecipato all'edizione 2020 del Festival di Sanremo.

Enrico Nigiotti torna ad Amici e rivede Elena

Tra gli ex allievi presenti nella puntata di sabato c'era Enrico Nigiotti. Il cantante partecipò al programma di Maria De Filippi nel 2010 e, durante i mesi trascorsi nella scuola, si fidanzò con la ballerina Elena D'Amario [VIDEO].

Al momento del televoto decisivo del serale di Amici, una volta visto che l'avversaria sarebbe stata proprio la ballerina, Enrico Nigiotti decise di autoeliminarsi per dare modo alla sua compagna di continuare il suo percorso all'interno della scuola. Questo atto di profondo amore da parte del cantante riecheggia ancora nelle sale della scuola ed Elena ricorda ancora gli eventi come se fossero appena accaduti. Durante la puntata, infatti, la ballerina non è riuscita a trattenere le lacrime.

Elena presenta il nuovo album di Enrico

Durante la puntata di Amici, Maria de Filippi ha deciso di far presentare il nuovo album e la conseguente esibizione di Enrico Nigiotti proprio alla ballerina che dieci anni fa gli fece battere il cuore. Elena, dal canto suo, ricorda bene quella relazione e durante il discorso di presentazione finisce irrimediabilmente per commuoversi.

Il nuovo album di Enrico, infatti, intitolato Nigio, parla di amore e la ragazza ha rievocato alcuni momenti della loro relazione durante il suo discorso.

Alla dichiarazione di Maria: "Elena, sono passati dieci anni!", la D'Amario ha risposto con queste parole: "Maria, Enrico è stato il mio primo amore, e il primo amore non si scorda mai".

Inutile dire che la commozione della ragazza e gli sguardi che si sono scambiati Enrico ed Elena hanno rievocato ricordi nelle menti di tutti i fan e sui social il pubblico si è scatenato.

I fan di Amici: 'Vogliamo vedere Elena ed Enrico di nuovo insieme'

Il desiderio più grande dei vecchi fan della coppia è quindi quello di rivederli insieme, come dieci anni fa. Enrico ed Elena si lasciarono per dar modo alla ballerina di fare carriera e, nel frattempo, il cantante si è guadagnato da vivere facendo il contadino insieme al nonno e dando lezioni di chitarra. Gli anni però sono passati e i due hanno preso strade diverse. Elena è tornata a fare la ballerina professionista per la scuola di Amici ed Enrico, tra Festival di Sanremo e X Factor, è riuscito finalmente a brillare sul palcoscenico arrivando a pubblicare, proprio nel giorno di San Valentino, il suo quarto album.

Enrico Nigiotti ha inoltre una nuova fidanzata con la quale vive da anni. I sogni dei fan possono dirsi quindi irrealizzabili, ma quei pochi minuti di commozione e dolci sguardi hanno emozionato tutto il pubblico di Amici.