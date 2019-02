Annuncio

Annuncio

Nelle ultime settimane sono stati molti i pettegolezzi [VIDEO] intorno all'ex tronista di Uomini e donne Andrea Damante e l'influencer Chiara Biasi. Più volte paparazzati insieme [VIDEO] i due non hanno però mai annunciato di aver intrapreso alcun tipo di relazione. Durante la Fashion Week di Milano infine, la Biasi ha dichiarato in modo chiaro di non avere alcun tipo di rapporto amoroso con Damante.

Andrea Damante dopo 'Uomini e Donne'

Come tutti ben saprete, la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha visto la sua conclusione ormai da mesi. In molti si sono dunque chiesti se i due avessero trovato una nuova fiamma. Nelle ultime settimane quindi, i fan dell'ex tronista Damante hanno iniziato a fare delle supposizioni e, a causa delle molte foto in compagnia dell'influencer Chiara Biasi, in molti hanno iniziato a supporre un possibile flirt tra i due.

Annuncio

Né la Biasi né Damante avevano però fino a questo momento confermato il Gossip. Comunque, come ben sappiamo, i pettegolezzi sono duri a morire e le voci hanno continuato a girare senza sosta in cerca di nuove conferme o smentite. Per la Biasi non sarebbe in ogni caso il primo tronista di Uomini e Donne, infatti dal 2011 al 2014, l'influencer ha vissuto una lunga e appassionata storia d'amore con Oscar Branzani.

La smentita della Biasi

Durante la Milan Fashion Week che sta avendo luogo in questi giorni, Chiara Biasi è stata intercettata dalle telecamere e dai microfoni del sito ''Tabloid.it'' e alla domanda riguardante il presunto flirt con l'ex-tronista di ''Uomini e Donne'' Andrea Damante, la ragazza ha sgranato gli occhi e ha dichiarato di non aver intrapreso alcuna relazione sentimentale con il dj veronese.

Annuncio

I migliori video del giorno

La risposta dell'influencer non è stata molto convincente, ma per il momento pare quindi che tra i due non ci sia niente.

In passato comunque, secondo ''361 Magazine'' ci sarebbe stato un flirt tra la Biasi e Damante. I due sono infatti stati paparazzati all'interno del privé di una nota discoteca milanese, il Volt, insieme a un gruppo di amici. I dubbi quindi non sono stati ancora del tutto chiariti e la risposta della Biasi non ha convinto pienamente i fan della ragazza. Che ci stiano nascondendo qualcosa?

Nel frattempo comunque, Giulia De Lellis, ex fidanzata del tronista Andrea Damante, ha voltato decisamente pagina iniziando una relazione con il cantante Irama che, nell'edizione appena terminata del Festival di Sanremo ha portato in gara la canzone ''La ragazza con il cuore di latta''.