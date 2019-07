Novità in arrivo per WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più usate al mondo. Nei prossimi mesi sono previsti aggiornamenti che miglioreranno e cambieranno in molte cose la chat.

Aggiornamenti WhatsApp: modalità notte e pubblicità

Whatsapp sta lavorando ad alcuni aggiornamenti che saranno disponibili nei prossimi mesi, si spera appena dopo la stagione estiva. Ci sarà la dark mode, l'inserimento della pubblicità, il doppio controllo per l'invio di immagini e video e la gestione più controllata dei contatti.

Senza dubbio, l'aggiornamento più atteso è quello che riguarda la dark mode dell'applicazione. Con la modalità notte si potrà risparmiare energia e migliorare la qualità dello schermo durante l'uso notturno. I tempi per il rilascio di questa novità non si conoscono ancora, ma probabilmente potrebbero arrivare dopo l'estate. La modalità notte era stata più volte annunciata, ma la sua uscita è stata rallentata da vari bug. Insieme alla dark mode potrebbero arrivare anche altri temi personalizzabili in modo tale che l'utente potrà scegliere i colori in base ai suoi gusti e dare a WhatsApp l'aspetto che preferisce.

Un altro aggiornamento, che certamente verrà presto rilasciato, riguarderà la pubblicità. Probabilmente all'inizio le inserzioni verranno collocate negli stati, così come accade per le storie Instagram. Non dovrebbero essere troppo invasive ed essere visualizzate tra una storia e l'altra.

Novità per la rubrica di WhatsApp

In arrivo anche un nuovo aggiornamento che possa facilitare l'utilizzo della rubrica. Questa infatti, soprattutto quando i contatti sono molto numerosi, non è molto comoda da usare.

Come previsto per Telegram, dovrebbe arrivare una funzione che permetta di selezionare gli amici preferiti cosicché si possa semplificare la ricerca dei numeri di cui si ha bisogno.

Una delle novità più interessanti della prossima versione di WhatsApp sarà senza dubbio il doppio controllo per l'invio delle immagini. Al momento è molto facile che accada di sbagliarsi nel mandare foto e video con conseguenze spiacevoli. Presto sarà possibile visualizzare il nome del destinatario subito prima della condivisione dell'immagine e questo aiuterà molto a evitare degli inconvenienti.

Infine un'altra novità per quanto riguarda gli aggiornamenti sarà costituita dai codici Qr. Verrà introdotto un codice personale univoco per ogni utente. Come già succede per Instagram e Facebook Messenger, anche per WhatsApp sarà possibile scansionare il codice Qr senza dover salvare il contatto nella rubrica quando si avrà bisogno di aggiungere un utente.