WhatsApp è senza ombra di dubbio l'applicazione di chat di terze parti più famosa al mondo. Tuttavia, la piattaforma di messaggistica sembra essere afflitta da non pochi problemi negli ultimi tempi e in particolar modo nella giornata odierna. Infatti attualmente si sono registrate oltre 1.400 segnalazioni da parte degli utenti, tutte in una sola volta, insistendo sul fatto che l'applicazioni non funzioni correttamente. Una mappa di disservizio ha mostrato che il Regno Unito, nord Europa e tutta la costa atlantica Usa sono state colpite più duramente da questa brusca interruzione. In particolare, molti utenti hanno lamentato di non essere in grado di inviare o ricevere foto, video e audio vocali.

Sembra che l'interruzione sia colpa del servizio statunitense CloudFlare

Le interruzioni sembrano essere collegate alla società di sicurezza informatica statunitense Cloudflare, che è stata colpita da un'interruzione del provider di telecomunicazioni Verizon.

Cloudflare è stata responsabile per i tempi di stop su diversi siti Web in tutto il mondo la scorsa settimana, tra cui BuzzFeed, Medium, Soundcloud e Canva.

La scorsa settimana ha accusato i problemi di rete di un'interruzione del fornitore di servizi di telecomunicazioni Verizon, e martedì ha accusato una distribuzione di software malevolo.

L'azienda ha dichiarato che i problemi che sta vivendo non sono legati a un attacco informatico e sono oggetto di disguidi all'interno della società stessa. Downdetector.com ha dimostrato che le piattaforme sono state particolarmente colpite in Europa e nella costa orientale degli Stati Uniti. I primi problemi di interruzione sono stati segnalati poco prima delle 16:00 di oggi ma a poche ore dall'accaduto sembra che le cose non accennino a migliorare.

I disservizi che al momento sembrano riscontrare la maggior parte degli utenti

Gli utenti hanno riferito che oltre all'applicazione di messaggistica ci sono problemi anche sulle piattaforme di social media, tutti di proprietà e gestiti da Facebook e sembrano essere limitati solo alcune funzionalità specifiche dei siti.

La maggior parte dell'utenza ad esempio, riferiscono che il loro feed anche se riesce caricarsi non permette loro di pubblicare qualsiasi contenuto su di esso e anche gli annunci sulle piattaforme non vengono caricati.

Se qualcuno tenta di pubblicare qualcosa, viene visualizzato un messaggio di errore che dice "Impossibile pubblicare la foto". Allo stesso modo l'applicazione di messaggistica Whatsapp non scarica i contenuti multimediali visualizzando l'icona di caricamento come se non ci fosse effettivamente connessione internet.