Lenovo ThinkBook Plus sta facendo molto parlare di sé durante il ces 2020. Si tratta di un portatile molto particolare che, come segno distintivo rispetto alla concorrenza, mostra un display e-Ink esterno che mette l’utilizzatore in condizioni di svolgere diverse attività senza che il device venga aperto.

CES 2020, occhi puntati sul rivoluzionario Lenovo ThinkBook Plus

Lenovo, al CES 2020, ha dato spazio all’innovativo ThinkBook Plus: un notebook caratterizzato da uno schermo e-Ink da 10,8 pollici collocato in corrispondenza della cover.

Il pannello consente di realizzare disegni e prendere note grazie al supporto della penna digitale Lenovo Precision Pen. A portatile chiuso risulta inoltre possibile consultare messaggi, email e tanto altro. Stiamo parlando di un apparecchio concepito al fine di ottimizzare il multitasking, facendo tesoro dei feedback ricevuti dagli utenti in merito alle loro abitudini di lavoro.

Provando ad immaginare un caso concreto, si pensi all’utilità del display e-Ink durante una riunione: la Lenovo Precision Pen permetterà di salvare appunti che, nell’immediato, potranno essere condivisi o eventualmente sincronizzati mediante il servizio Microsoft One Note.

In alternativa, si potrà decidere di consultare soltanto le notifiche essenziali, come gli appuntamenti di lavoro.

Va senza dubbio sottolineata la compatibilità di Lenovo ThinkBook Plus con Amazon Alexa: un'ulteriore comodità, in quanto il device sarà in grado di apprendere comandi vocali che verranno eseguiti in autonomia. Degna di attenzione è anche la funzionalità Modern Standby, valida utility per rispondere in maniera rapida a messaggi ed email sempre mantenendo chiuso il notebook.

ThinkBook Plus presentato da Lenovo, caratteristiche tecniche e prezzo

Lo schermo classico interno è realizzato in tecnologia IPS e presenta una diagonale da 13,3 pollici con risoluzione FullHD. Ottimo il lavoro di ingegnerizzazione, in virtù delle cornici davvero molto sottili. Supportato lo standard Dolby Vision.

La scheda tecnica prevede poi l’adozione di processori Intel Core di decima generazione. Rispondono all’appello anche le unità di memoria SSD abbinate ad Intel Optane. Un occhio di riguardo è stato riservato anche all’ambito della sicurezza: abbiamo un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione, una superficie scorrevole per oscurare la webcam e, infine, la piattaforma dTPM 2.0. Lenovo ThinkBook Plus sarà disponibile ad un prezzo di partenza che ammonta a 1.199 dollari, in attesa di scoprire la strategia commerciale per il mercato europeo e, quindi, per l’Italia.