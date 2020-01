Oggi, la più recente classe di candidati astronauti della NASA e del Canada si è laureata a pieno titolo di astronauta a Houston, e questo ha reso i ragazzi ufficialmente ammissibili per essere assegnati alle prossime missioni nello spazio. Quest'ultima classe, soprannominata Turtles, potrebbe potenzialmente volare sulla Stazione Spaziale Internazionale su veicoli commerciali di nuova concezione, oppure potrebbe anche essere assegnata a voli futuri sulla superficie della Luna come parte del programma Artemis della NASA.

"Rappresentano la prima ondata di astronauti della generazione Artemis della NASA", ha dichiarato l'amministratore della NASA Jim Bridenstine durante una cerimonia di presentazione della classe Turtle. “Voglio ripeterlo. Questa è la generazione Artemis." La classe Turtle è composta da sette uomini e sei donne. Due sono stati selezionati dalla Canadian Space Agency nel 2017, mentre il resto è stato selezionato dalla NASA lo stesso anno. La NASA aveva originariamente selezionato 12 individui nella sua classe, ma un candidato ha dovuto abbandonare prima di laurearsi per motivi sconosciuti.

L'agenzia spaziale ha scelto il suo gruppo da una lista di quasi 18.300 persone che si sono candidate per diventare astronauti quando l'agenzia ha lanciato una richiesta di invio nel 2016. La NASA cerca requisiti specifici per la selezione dei candidati astronauti, compresi i diplomi in scienze o ingegneria, nonché alcuni tipi di esperienza di volo. Dopo più di due anni di addestramento alla NASA, i candidati hanno ricevuto tutte le loro spille da astronauta sul palco del Johnson Space Center di Houston.

Un traguardo meritato soprattutto per le donne

La squadra aspetterà i loro primi incarichi da equipaggio, e ciò potrebbe richiedere del tempo. La precedente classe di astronauti della NASA, selezionata nel 2013, ha infatti appena iniziato a volare. (Per la cronaca, il loro soprannome di classe era "Palla da 8" perché erano in otto.) Gli astronauti Christina Koch e Jessica Meir appartengono a quella classe ed entrambi sono attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nelle loro prime missioni nello spazio.

I due hanno già fatto la storia anche a bordo. Koch ora detiene il record per il volo spaziale continuo più lungo di una donna, e sia Koch che Meir hanno eseguito la prima passeggiata spaziale per sole donne in ottobre.Anche se potrebbero volerci alcuni anni prima di volare, gli astronauti potrebbero cavalcare su alcuni veicoli spaziali nuovissimi appena progettati. Sia SpaceX che Boeing hanno sviluppato un nuovo veicolo spaziale commerciale per portare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale, e questi veicoli potrebbero finalmente diventare operativi quest'anno. Nel frattempo, la NASA sta ancora avanzando con il suo programma Artemis, un programma per inviare la prima donna sulla Luna entro il 2024. La NASA non ha ancora annunciato quali astronauti spera di inviare per quella prima missione.

Ma sembra probabile che alcuni di questi astronauti possano essere considerati idonei per future escursioni lunari.