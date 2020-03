In piena emergenza da coronavirus la tecnologia viene in aiuto per chi deve fare la spesa. Dopo Roma, arriva anche a Torino il servizio di Wetaxi Delivery che consente di consegnare la spesa di medicinali e di beni di prima necessità direttamente tramite taxi, essendo questi tra i servizi essenziali che continuano a essere garantiti sul territorio nazionale. La piattaforma digitale di Wetaxi, già attivata da qualche giorno a Roma, sta per essere predisposta anche a Torino dove è nata dalla collaborazione tra l’incubatore di imprese innovative del Politecnico, I3P, e i tassisti torinesi.

Per l’attivazione definitiva del servizio di Wetaxi Delivery manca solo l’ok della Regione Piemonte per l'estensione del trasporto tramite taxi anche al trasporto merci.

WeTaxy Delivery, l’app che cambia il modo di fare la spesa

Il servizio di WeTaxi Delivery permette di chiedere e pagare la consegna di spesa e pacchi direttamente dall’app, già attiva da alcuni giorni in diverse città, tra cui Roma. Per usufruire del servizio basta scaricare l'app di Wetaxi e scegliere l'opzione “spedizione con taxi”.

L’utente può inserire l’indirizzo di partenza e quello di arrivo della spedizione. Sia la consegna sia il ritiro avvengono al bordo della strada e il pacco da consegnare deve rispettare le dimensione del bagagliaio del taxi indicata nell’app. Il cliente può impostare l’orario in cui intende ritirare la spesa o il pacco. Come spiegato da Massimiliano Curto, fondatore e amministratore delegato di Wetaxi Delivery, il progetto nasce per aiutare i cittadini confinati nelle loro case a causa della quarantena.

Curto, che ha ricordato come l’unico comportamento responsabile per i cittadini è quello di limitare al massimo gli spostamenti, ha spiegato che Wetaxi Delivery è l’occasione di mettersi alla prova e che, tra i progetti dell'azienda, dopo Torino, c'è l'estensione del servizio anche a tutte le altre province del Piemonte.

Wetaxy Delivery, corse agevolate e costi trasparenti

Corse agevolate, costi ridotti e pagamento trasparente.

Sono questi i punti forza del nuovo servizio WeTaxi Delivery che, per la sicurezza dei taxisti e dei clienti, ha previsto che i mezzi siano sanificati giorno per giorno ed ha dotato tutti i tassisti di dispositivi di protezione. Come riferito dal fondatore, le tariffe sono elaborate dall'app in piena trasparenza e garanzia per gli utenti: quando il cliente effettua la sua richiesta può vedere già il costo massimo della sua corsa. Nel caso in cui, alla consegna del pacco, il tassametro indicherà un prezzo inferiore a quello inizialmente previsto, allora il cliente dovrà pagare solo l’importo reale più basso rilevato dal dispositivo.

Le modalità di pagamento che l’app mette a disposizione, tra cui Paypal e Satispay, rientrano nell'ottica di limitare i contatti e il contagio.