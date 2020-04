In questi giorni di quarantena l'utilizzo dei social network è incrementato in maniera esponenziale. Tanti utenti infatti si sono riversati sulle principali piattaforme digitali per socializzare. Molto inflazionati sono ad esempio i gruppi facebook, dove gran parte degli utenti si ritrovano, accomunati da interessi simili. Non manca però l'utilizzo individuale dei propri social network, ad esempio tramite le dirette Live. Instagram Live ad esempio è una delle funzioni più utilizzate perché permette di trasmettere in diretta ed essere visibile ai propri follower.

Molti personaggi noti la stanno utilizzando per comunicare con i propri fan. Fra questi troviamo tanti giocatori di Serie A, che spesso organizzano dirette con altri 'colleghi' per allietare i loro fan e allo stesso tempo per promuovere iniziative di beneficenza associate all'emergenza Coronavirus. Proprio per ottemperare a questa affluenza importante degli utenti sul web, gli sviluppatori del noto social network Instagram hanno deciso di lanciare una nuova funzionalità. Attualmente è infatti possibile seguire le dirette organizzate dai 'seguiti' anche tramite Pc.

I vantaggi ovviamente sono numerosi, uno di questi è sicuramente la possibilità di assistere alle live utilizzando uno schermo evidentemente più grande rispetto a quello di uno Smartphone.

Le dirette possono essere visualizzate anche tramite pc

Oltre alla possibilità di seguire le dirette da uno schermo più grande, ulteriore aspetto positivo della novità introdotta da Instagram è il fatto che i commenti degli utenti che seguono il live sono collocati nella parte destra dello schermo.

Questo permette una visibilità più chiara dei volti presenti in diretta, cosa che invece non succede se si assiste alle live dallo smartphone. C'è però anche un aspetto negativo, quello che non è possibile avviare le proprie dirette dal pc ma solo dallo smartphone.

Instagram, ulteriore novità la possibilità di utilizzare Direct da Pc

Oltre alla possibilità di seguire le dirette Live dal pc, Instagram ha introdotto un'ulteriore nuova funzionalità.

Sarà infatti possibile inviare messaggi in direct anche tramite Pc. Se si accede infatti nella versione browser del noto social network, si può notare, oltre alle icone della home, delle persone suggerite e dei mi piace, anche quella rappresentante la funzionalità direct. Cliccando sul tasto apparirà infatti la lista dei messaggi scambiati con gli utenti Instagram. Come si può notare, la grafica ricorda molto quella della sezione Messenger di Facebook. D'altronde la cosa non sorprende se consideriamo che sia Facebook ed Instagram sono di proprietà del noto imprenditore americano Marck Zuckerberg.