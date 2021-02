Come prevedibile, Sony non ha deluso le attese, regalando a tutti gli appassionati di Videogiochi momenti di puro godimento grazie allo State of Play di giovedì 25 febbraio, evento online completamente dedicato ai giochi in uscita su PS4 e PS5. Dieci, in totale, i titoli protagonisti dell'appuntamento, alcuni dei quali presentati per la prima volta in assoluto, come Sifu - action in terza persona sviluppato da Sloclap e completamente incentrato sull'arte del Kung Fu - e Knockout City - stravagante indie creato dal team di Velan Studios e spassosamente ispirato al dodgeball. A seguire tutti i dettagli su queste interessanti novità videoludiche.

Crash Bandicoot: It's About Time migliorato su PS5

Lo State of Play si è aperto subito alla grande, con l'annuncio di una lunga serie di ottimizzazioni relative alla versione PS5 di Crash Bandicoot: It's About Time. Disponibile dal 12 marzo, il gioco arriverà sull'ultima console di casa Sony con funzionalità migliorate quali il supporto per il 4K a 60 FPS, l'adattamento a dispositivi audio 3D e un'immersività maggiore grazie all'ausilio dei trigger adattivi del controller Dualsense.

Alle suddette caratteristiche, inoltre, si aggiunge la possibilità per i giocatori di aggiornare la propria copia del titolo da PS4 e PS5 senza alcun costo e mantenendo inalterati i propri progressi.

Un piccolo assaggio di Returnal

I ragazzi di Housemarque hanno mostrato con entusiasmo il gameplay del loro Returnal, sparatutto in terza persona in cui ci troveremo a lottare per la nostra vita in un pericoloso pianeta alieno nei panni di un'esploratrice spaziale.

Con una grande varietà di armi, un intrigante sistema di movimento e una mappa che cambia dopo ogni game over, questo TPS fantascientifico - in arrivo il prossimo 30 aprile su PS5 - si prospetta senz'altro come uno dei titoli da tenere maggiormente sott'occhio.

Uno sguardo alle meccaniche di Solar Ash

Alex Preston, il direttore creativo di Heart Machine - lo studio dietro a Hyper Light Drifter - ha presentato un'anteprima delle caratteristiche di gioco di Solar Ash, platform 3D dalla grafica altamente stilizzata ambientato in un enorme buco nero.

Il titolo, interamente basato sulla fluidità e con un sistema di controllo semplice e immediato, ci metterà di fronte a nemici temibili e imponenti che potranno essere sconfitti soltanto tramite un ottimo tempismo e una grande velocità.

Oddworld: Soulstorm arriverà in primavera

Tra i giochi in uscita su PS4 e PS5 c'è anche Oddworld: Soulstorm, erede dell'eternamente amata serie videoludica nata nel lontano 1997 e avente come protagonista l'indimenticabile Abe.

Ebbene, il nuovo titolo - come annunciato durante lo State of Play - farà il suo esordio su entrambe le piattaforme targate Sony il prossimo 6 aprile e la versione PS5 sarà persino inclusa nell'abbonamento PlayStation Plus: niente male.

Un trailer entusiasmante per Kena: Bridge of Spirits

Uno dei giochi più attesi in assoluto è indubbiamente Kena: Bridge of Spirits, che anche durante questo evento non ha mancato di aumentare l'immenso hype che già lo accerchia attraverso un trailer mozzafiato.

In sviluppo presso Ember Lab e con lancio previsto per il prossimo 24 agosto, questo action in terza persona combina un'esplorazione affascinante a un combattimento frenetico, il tutto costellato da intriganti elementi RPG.

Deathloop: frenesia allo stato puro

Innegabilmente d'effetto è stato il filmato dedicato a Deathloop, lo sparatutto in prima persona di Arkane Studios e Bethesda Softworks le cui premesse non possono che far sfregare le mani a tutti gli amanti del genere. Trionfo di violenza videoludica, il titolo è in uscita il prossimo 21 maggio e narra una storia che si prospetta alquanto stuzzicante, con un protagonista intrappolato in un loop infinito di morte e rinascita.

Final Fantasy VII Remake Intergrade arriva su PS5

Lo State of Play si è chiuso magnificamente con l'annuncio di Final Fantasy VII Remake Intergrade, versione migliorata dell'acclamato RPG sviluppato da Square Enix in uscita su PS5 il 10 giugno 2021. Questa nuova veste del titolo - riscattabile gratuitamente da tutti i possessori di una copia per PS4 - includerà una lunga serie di upgrade tecnici e di gameplay, come la possibilità di scegliere tra "modalità grafica" e "modalità prestazioni" o l'inserimento di un inedito episodio con protagonista Yuffie.