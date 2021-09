Torna la famiglia più famosa del mondo: gli Addams, dopo aver fatto divertire adulti e bambini fra Serie Tv, film e videogame, tornano su console con un nuovo gioco.

Si chiama La Famiglia Addams - Caos in casa, ed è rivolto soprattutto ad un pubblico giovane. È un gioco di avventura e di azione per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows. Questo videogioco è basato sulla popolare serie televisiva e cinematografica e verrà rilasciato poco prima del lancio del nuovo film d'animazione sulle avventure di Morticia e Gomez.

Un gioco semplice e intuitivo

La premessa del gioco è semplice: Morticia, Gomez, Pugsley e Mercoledì devono esplorare la loro villa alla ricerca di stemmi di famiglia utili per salvare la loro casa da una nuova minaccia. I giocatori potranno scegliere tra uno dei quattro membri della famiglia Addams che posseggono le stesse abilità come, ad esempio, il salto e l'attacco.

Nel corso dei 24 livelli e dei 12 minigiochi inclusi si possono sbloccare delle caratteristiche uniche per ogni personaggio. Gomez ha una sciabola Mazurka, Morticia ha la fionda, Pugsley ha bombe che possono essere lanciate o guidate come un monociclo, e Mercoledì ha un jetpack spray a inchiostro di polpo.

Ci sono aree in ogni livello che consentono di ottenere questi speciali attacchi, sia che si giochi da soli, sia che si proceda con altre persone, infatti il videogame prevede un massimo di quattro player.

Le fasi sono un mix di esplorazione e combattimento contro una varietà di nemici in stile cartone animato. Ad esempio, in cucina, si affrontano pomodori e carote malvagi che hanno preso vita e cercano di attaccare. Nei combattimenti non c'è alcun spargimento di sangue, infatti i nemici o i membri degli Addams scompaiono se vengono sconfitti.

Ogni tanto c'è la possibilità di tuffarsi in un mini-gioco per spezzare l'azione e per raccogliere più monete e stemmi. Qui Nonna e Lurch sono alle prese con delle prove come il surfare lungo un fiume impetuoso o il far rotolare una bomba in una stanza con della musica per ottenere il punteggio più alto o altri tesori di famiglia.

A parte il combattimento menzionato in precedenza, non ci sono contenuti inappropriati nel gioco.

The Addams Family - Mansion Mayhem (Caos in casa) è il primo videogame su questi storici personaggi ad arrivare su console dal 2001. In passato c'erano stati altri titoli per Mega Drive, Nintendo e Super Nintendo.

Il fascino senza tempo della Famiglia Addams ha attraversato generazioni, con molti fan che adorano l'iconica sigla. La versione provata è quella per Xbox Series X/S ma il videogioco è disponibile anche per PlayStation 4, Nintendo Switch e Pc Windows. È adatto per i bimbi, ma anche i grandi potrebbero trovarlo piacevole.